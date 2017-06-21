《香港报摘》--其他报纸重要消息6月21日

**明报**

--佐丹奴称，受季节因素刺激及内地电商业务增长持续，预计将对公司截至今年6月30日止中期业绩增长有正面贡献，同时再次指出可能回购股份。

**苹果日报**

--美图主席蔡文胜昨日被实名举报，指他涉嫌偷逃国家税款及欺诈上市。上海鼎麟股权投资基金昨日于北京发布会，举报人蒋和平和李胜利指，页游运营平台四三九九原大股东蔡文胜逃税数亿元人民币。惟蔡文胜回应指不认识两人，不存在逃税行为，并附上了相关的纳税证明。

--消息透露，按揭证券公司将于今日举行董事会会议，审视由外聘独立顾问，根据早前公司内部精算师，因应早前提出的公共年金计划所作的内部回报率及其他财务指标预算，进行可行性核实确认。

**星岛日报**

--受惠香港楼市火热，带挈地产代理美联发盈喜，预期截至今年6月底止中期业绩由亏转盈。

**东方日报**

--港交所主席周松岗表示，若＂新股通＂获落实，可望吸引如苹果公司、华特迪士尼等外国企业考虑来港上市集资，因可吸引全新的内地资本，让内地投资者成为股东。他又透露，与内地就＂新股通＂有交流，但目前未有时间表。（完）

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