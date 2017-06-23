《香港报摘》--其他报纸重要消息6月23日

**明报**

--美图在上周四部分主要投资者禁售期满当日，华夏基金率先在场外减持逾6,499万股股份，但是交易纪录未有披露作价。若以昨日收市价每股8.48港元计，涉及股份市值约5.51亿港元。

--太阳城执行董事卢启邦表示，未来拟向海外发展，并且以轻资产为主，首站将进军越南，拟从大股东周焯华手上收购会安南34%股权，参与该综合渡假村管理。

**苹果日报**

--香港大都会人寿市场排名按季提升四位，以新业务年化保费计，由去年第四季的第12位，升至今年首季的第八位。公司行政总裁胡得力称不怕市场竞争，坦言＂大不就一定等如好＂，今年会继续透过自然增长增强公司实力，包括拓展保险代规模，及重点研发保障型产品。

**东方日报**

--香港地价不断上升，市场出现历来罕见的政府土地转让个案。宏安地产公布购入马鞍山白石耀沙路地皮的所有股权，市场估计成交价超过27亿港元，较2014年中国城市建设及俊和投得的地价高出约27%。市场相信地价急升情况下，地皮转让或会再次出现。

**文汇报**

--英皇国际执行董事张炳强表示，各大发展商手中货源充足，市场需求强大，在低息环境和政策倾斜情况下，他不认为下半年市场会有下调的可能。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)