《香港报摘》--其他报纸重要消息6月26日

路透香港6月26日 -

**明报**

--星展香港行政总裁庞华毅称，该行不会改变目前在按揭业务上的策略，虽不至于完全不做相关贷款，但不主动抢占市场份额，相关的收入亦不会占集团的主要部分。

--俄铝行政总裁Vladislav Soloviev更表示，今年预算的资本开支介乎6亿至7亿美元，较2016年度的5.75亿美元为多，他们亦重新启动泰舍特铝冶炼厂（Taishet）建设，又向内地同业招手在俄罗斯合作发展＂铝谷＂项目，供应产品予增长中的俄罗斯市场。

**苹果日报**

--北海集团第二大股东庄士中国早前反对公司分拆中漆集团上市，并向公司发出呈请书，指有关分拆压制及不公平损害股东权益。北海集团表示，发售价将如期于今日厘定，分拆及上市事宜将如期进行。

--凤凰卫视公告指，旗下非全资附属公司凤凰新媒体已收到由国家广电总局的公开通知，要求其暂停凤凰网视听服务。公司称，会与当局合作，对该服务＂进行必要的修改＂。

**星岛日报**

--德勤数据显示，截至6月22日香港共有65只新股上市，主板及创业板分别有32及33只，集资额共约526亿港元，预计连同下周上巿的新股计算在内，今年上半年的新股集资额会按年增约23%，但估计将失去过去两年全球第一的排名，跌至第四，次于纽约证券交易所、上海证券交易所及深圳证券交易所。

**东方日报**

--海航集团自去年底起合共斥资逾272亿港元，连夺启德发展区四幅住宅用地，触发新一轮楼盘加价潮。海航创办人之一兼董事局主席陈峰表示，海航是付出成本去打破香港地产业的垄断局面；并透露未来会低价将单位卖给集团的员工，目的为调节香港楼价。（完）

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台湾报摘 (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)