《香港报摘》--其他报纸重要消息6月28日

路透香港6月28日 -

**明报**

--银基集团近年改革白酒分销模式，去年启动B2B（商家对商家）平台令收入上升，但纯利却下跌。主席兼行政总裁梁国兴解释，因为B2B平台搭建费用较大，所以对利润带来负面影响，不过建设已近尾声，未来费用支出将大幅减少。

**苹果日报**

--金管局宣布，与人民银行广州分行在广州联合举办粤港跨境电子直接缴费业务发布会，宣布该项服务已启用，暂时服务包括缴付水费、收费电视、物业管理费等，未来会陆续拓展商户。

**星岛日报**

--本港安老院舍营运商恒智控股（新股编号＂8405＂）今日起招股，每股招股价介乎0.7至0.8港元，预计7月12日在创业板挂牌。

--由雅居乐副主席陈卓贤或有关人士持有，位于坪洲坪利路商住地，向城规会提出修订方案，将项目约2.15万方尺的商场部分改作酒店及商店用途，其中酒店楼面占约1.84万方尺，可提供约49个房间。至于住宅部分则可兴建33幢住宅，提供约40个单位。

**东方日报**

--星展银行（香港）经济研究部高级经济师梁兆基称，香港楼市最大的风险，是楼价有较现水平再暴升20%的机会，原因包括美国不能加息及人民币贬值。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)