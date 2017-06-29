《香港报摘》--其他报纸重要消息6月29日

路透香港6月29日 -

**明报**

--港交所就延长夜期时段提出谘询，拟将交易结束时间由晚上11时45分延长到凌晨3点，将交投最活跃的4种股票指数期权合约，包括恒指期权、H股指数期权、小型恒指期权及小型H股指数期权，加入T+1时段。

**苹果日报**

--建银国际昨发表2017年下半年投资策略报告，认为本港股市第三季将延续上半年强势，但预计港股第四季到达顶点后，将有机会回落至25,200点。

--香港Lego零售商凯知乐递交主板上市申请，由海通国际保荐。初步招股文件指，公司去年是中国最大玩具零售商，占约14%市占率，去年收入为16.38亿港元，按年增长5%，但盈利倒退17.5%至8,999万港元。过去3年单是LEGO销售额，已经占公司总销售额逾六成。

**星岛日报**

--国家主席习近平今日将偕同夫人彭丽媛访港三天，消息透露，习近平今次访港，在多个场合都会有讲话，但＂重头戏＂是7月1日新一届特区政府的就职典礼，届时他会发表＂主旨讲话＂，全面阐述中央对港政策。

--中银香港出售集友银行获税前收益25亿港元，中银香港财务总监隋洋昨日表示，会参考同业做法，研究派发特别息的可能性。她又指，40至60%的派息比率较为合理，因需要预留资金发展其他业务。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘 (记者 梁慧仪; 审校 乔艳红)