《香港报摘》--其他报纸重要消息6月6日

**明报**

--南丰上周以逾246亿港元投得启德商业用地，成交价创全港地价纪录，惟评级机构穆迪认为南丰以独资形式发展规模庞大的启德商业项目，对比以合资形式发展，风险增加不少，因此将其Baa3的评级展望由“稳定”转为“负面”。

--市场消息称，新世界百货停牌或与私有化有关，若然有关消息属实，将是新世界继新世界中国后又一私有化行动，其直接控股的上市公司将只余新创建。

**星岛日报**

--新加坡资讯及通讯技术技术解决方案提供商Nexion卷土重来在香港上市，其主席符懋胜表示，有意透过香港上市进一步拓展北亚市场，并计画在2018年开拓中东及欧洲两个全新市场。

--壹传媒发盈警，预计截至今年3月底止年度亏损将较对上年度增加，因香港和台湾经济不景以及印刷刊物市场整体下跌，集团旗下刊物的广告收益及发行收入减少约23.4%，此外重组亦带来额外开支。

**苹果日报**

--万科置业海外于2015年进行供股集得7.09亿港元主要用于收购土地或物业，现在公司提出要更改集资所得用途，包括利用当中3.5亿港元提供发展商一按及二按，令到住宅物业销售具有竞争力。

--滙丰银行亚太区顾问梁兆基表示，美国联储局6月加息机会率高达九成，料届时加幅为0.25厘，但预期今次会是美国年内最后一次加息，12月再加机会较低，而香港今年内或不会加息。

**东方日报**

--东亚银行近年业绩表现欠理想，除遭券商唱淡前景之外，现任恒基地产副主席的东亚非执行董事李家杰由五月底起已经连续四个交易日减持东亚银行股份，合共套现约3,139万港元。

--恒安国际公布，以约1.45亿元人民币收购马来西亚上市纤维制品公司皇城 50.45%股本权益，皇城目前生产纸尿裤、卫生巾及纸巾等产品。恒安将按规定向皇城提出无条件强制收购要约。

**文汇报**

--中银香港副董事长兼总裁岳毅透露，去年该行在“一带一路”项目贷款为600亿美元，估计今年规模比去年会有两位数增长。

--迪生创建截至今年3月底止财政年度扭亏为盈赚8,020万港元，当中长期直接投资及持作买卖投资组合的净溢利贡献达7,420万港元。（完）

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