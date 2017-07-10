《香港报摘》--其他报纸重要消息7月10日

**明报**

--塔吉克斯坦第二大银行塔吉克斯坦外贸银行（Tojik Sodirot Bank）表示，正在研究赴港上市，惟因前两个年度盈利未符标准，暂将计划押后。

--持有荷李活影视特效公司Digital Domain的数字王国因王菲演唱会的VR直播而名噪一时，其行政总裁谢安表示，公司由2013年涉入VR领域，拟在荷李活以外树立品牌，形成面向消费者的商业模式。

**星岛日报**

--天猫海外负责人表示，天猫超市4月开始试运，上月底开业时推优惠活动的定单，急增50倍，在香港的客单价亦较内地高2倍，反应香港消费力强。

--香港科技园行政总裁黄克强接受本报专访时指出，在港交所公布创新板方案之后，一些英国的生物科技公司已表示有兴趣来港上市。

**苹果日报**

--银行界消息说，因风险降低加上多了中资行参与竞争，大型以至优质中型地产商近期借贷息差有“越抢越低”之势，继龙湖地产及合景泰富以息率新低基准为启德地皮完成过渡融资后，夺得地王的南丰亦邀请银行竞投5年期贷款安排行位置，据悉息率连费用要价不低于港元拆息（H）加0.95厘“免问”。

--马鞍山白石临海地皮，将于本周五截标，测量师料每方尺楼面地价或创该区地价新高，市场最高估值为13亿港元，平均每方尺楼面地价为约1.1万港元。

**东方日报**

--山东晨鸣纸业盈喜，预计截至今年六月底止上半年股东净利润按年增长81至92%，到17亿至18亿元人民币。

--《华尔街日报》分析运输署数据后推算，香港政府四月起缩减电动私家车的税务优惠后，四月Tesla电动车在香港的登记数量由三月的2,939辆剧减至零；五月的电动私家车登记数量亦只有五部。

**文汇报**

--上周末两个大型新盘推售吸引买家转投新盘，打击二手销情。在刚过去的周六日，四大代理行十大屋苑成交均只有2至3宗。（完）

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