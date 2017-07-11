《香港报摘》--其他报纸重要消息7月11日

**明报**

--根据此前万达公布四个已开业的文化旅游城项目总投资高达千亿元人民币，而是次向融创出售的13个文旅项目仅卖295.75亿元，令人充满疑问。首富王健林“削肉还债”，引起市场关注万达是否因早前内银排查而面临“水紧”，亦有分析认为，万达此举有助于万达商业回归A股。

--吉利汽车继早前上调全年销售目标一成后，昨日再发盈喜，预计上半年纯利将按年大增超过1倍。

**星岛日报**

--深圳上市的万达电影公告，拟以发行股份方式收购万达影视传媒全部股权；若是次收购资产顺利完成，将打造万达电影成为市值达1,500亿元人民币的影业王国，成为内地传媒股一哥。

--《华尔街日报》引述一位参与交易谈判的人士称，董建华家族一直不想出售东方海外，双方洽谈长达数月，且一直纠结于价格问题。报道指中央政府施加大量压力力促成交，而且给予慷慨出价，最终董建华家族也在上周五签约让步。

**苹果日报**

--上周传出有机构投资者寻求出售万科高达9,200万股H股股份，摩通发报告估计，该名卖家为中渝置地主席张松桥。

--艺人黄翠如父亲、联旺行政总裁黄永华等控股股东，本月内先后四个交易日共减持近18%股权，套现逾1.47亿港元。

**东方日报**

--招商局置地首六个月累计合同销售额133.97亿元人民币，按年增长58%，销售面积77.3万平方米。另预期截至6月底止六个月收入及溢利均显着上升，纯利增幅最少300%，主要原因是期内竣工及交付的物业的总建筑面积大幅增加，毛利按年显着上升。

--本地初创企业、金融产品比较平台MoneyHero母公司CompareAsiaGroup获得5,000万美元B轮融资，由世界银行集团旗下国际金融公司（IFC）领投。

**文汇报**

--市场消息透露，何文田住宅“天铸”刚录首宗车位二手成交，造价高达450万港元，创九龙区车位历史新高，原业主在短短不足一周内极速转售，账面大幅获利约100万港元。

--长实地产投资董事郭子威表示，荃湾新盘“海之恋．爱炫美”已公布价单的16伙四房户封盘，为反映该批单位价值，计划2019年年中才以现楼推售，届时料可加价20%。（完）

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