《香港报摘》--其他报纸重要消息7月14日

**明报**

--就证监会绕过港交所对付问题公司的做法，身在伦敦的港交所总裁李小加晚上回应指，交易所与证监分工及职能不一样，证监加强执法不影响港交所的工作，并指衡量港交所工作标准很多，不一定只以执法为标准。

--山东民企晨鸣纸业遭合资伙伴Arjowiggins HKK2申请清盘案待8月23日开庭前，香港高等法院法官夏理士在7月7日颁下其驳回晨鸣阻止Arjowiggins HKK2将公司清盘的临时禁制令申请判辞。

**星岛日报**

--内地饮品巨擘娃哈哈掌舵人宗庆后的女儿宗馥莉早前宣布入股中国糖果并提出全面收购，令这只创业板股份大幅炒上，不过，中国糖果最新公告指，宗馥莉未能透过全购取得公司50%或以上股权，入股的先决条件未能达成，换言之，宗馥莉将不会入主中国糖果。

--鸿腾主席兼首席执行官卢松青表示，将来会向着通讯光模组、通讯连接器、行动通讯，以及将来要转型的AIM（汽车、工业及医疗）方向发展，又指目前母公司占其收入约20%，依赖不大。

**苹果日报**

--港交所就设创新板以可容许同股不同权公司、未录盈利初创公司挂牌等意见谘询市场，证监会行政总裁欧达礼则提出多个疑问要求提意见者考虑，包括同股不同权有否在主板落户的可能等。

--大酒店第二大股东蔡华波日前辞去太和控股主席一职，并由孟昭亿暂代其职位。资料显示，来自新加坡的商人蔡华波与一位名为栗潜心的人士，二人共同成立一间名为“Chua& Li Membership Company Ltd”，据公司注册处资料显示，蔡与栗同样报住赤柱滩道6号，而该地址前身为新华社接待政要及上宾之地丽安阁。

**东方日报**

--香港交易所发表《现货市场交易研究调查2016》，发现香港投资者交易占市场总成交金额比重，按年下跌三个百分点至36%。

--市场消息指出，中信银行（国际）正在寻求在亚洲放售超过28亿美元的贷款组合，而出售贷款组合占银行整体离岸贷款约7%。信银国际发言人回覆指，放售离岸贷款属银行资产管理的部分，并强调该行流动性维持比率符合监管要求。

**文汇报**

--彭博社以分析所汇编的监管文件指，海航藉着不断质押所买公司的股份来融资，海航及其子公司已经质押了15家公司，合共至少240亿美元的股份，在披露的15宗上市公司股份质押交易中至少有11宗，逾90%的股份被质押给债权人。

--香港财政司司长陈茂波表示，计划于今年内尽快向立法会提交草案，引入独立审计监管制度。（完）

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