《香港报摘》--其他报纸重要消息7月17日

路透香港7月17日 -

**明报**

--远东发展董事总经理孔祥达表示，目前旗下酒店只以帐面价70亿港元入帐，实际估值却达200亿港元，除了反映酒店有价，在香港地价日贵之际，手上位于旺区的酒店价值顿时显现，正好提供另类土地储备供日后发展地产业务。

**苹果日报**

--今年以来大型银行股渐见起色，渣打集团行政总裁温拓思接受访问时说，宏观经济形势正面，众多利好因素支持银行股价值被重估调升，有可能拉动银行股升浪持续。

--预备来港上市的游戏设备公司Razer（雷蛇）创办人陈民亮表示，看好手机游戏（手游）市场，打算杀入手机市场，预计最快今年底推出首部流动装置。

**星岛日报**

--刚在2月挂牌的首只本港养老概念股松龄护老正寻觅合适收购院舍，行政总监严沛基表示，目标为今年内完成收购，并在明年6月正式营运。

**东方日报**

--信利国际公布，其间接全资附属公司信利电子与眉山巿人民政府，就投资TFT-LCD项目及AMOLED项目订立框架协议，在眉山市仁寿县文林工业园区建立合资公司，总投资额达404亿元人民币。（完）

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台湾报摘 (整理 梁慧仪)