《香港报摘》--其他报纸重要消息7月18日

路透香港7月18日 -

**明报**

--汇控行政总裁欧智华将于明年退休，继任人选一直备受关注。英国《每日电讯报》报导，去年初从高盛过档汇丰控股，担任被称为＂炒房＂的全球银行业务联席主管的Matthew Westerman，或是汇丰下任行政总裁的热门人选之一。

--龙光地产宣布，委任前新世界发展非执行董事陈观展为公司执行董事，即日起生效，将主要负责公司海外项目的投资及营运。

**苹果日报**

--莎莎国际港澳同店销售上季结束连跌八个季度势头后首录正数，惟集团昨公布的首季（即4至6月）销售数据显示，期内港澳同店销售又转跌，按年录得2.5%跌幅，整体营业额则升2.5%至14.1亿港元。

--监于与澳门监管机构未有共识，澳门Uber将暂停澳门共乘服务，至于Uber香港与Uber澳门是两间独立营运的公司，香港业务将不受影响。

**星岛日报**

--多家制造业公司业绩＂报佳音＂，舜宇光学料上半年纯利将大增逾1.2倍，至约10.23亿元人民币，主要受惠镜头及手机照相模组的出货量强劲增加；建滔化工及建滔积层板同发盈喜，预期至6月底止上半年，两家公司纯利按年分别增长超过30%及一倍以上。

**东方日报**

--品质国际宣布，原用作分派予股东的集团3亿港元款项，将改作收购及一般营运用途，并已订立物业买卖协议，计划斥资1.11亿港元收购金钟两个商厦物业。（完）

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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 杨淑祯)