《香港报摘》--其他报纸重要消息7月19日

路透香港7月19日 -

**明报**

--国泰航空公布今年6月及上半年营运数据，前舱（指头等或商务舱）需求不振的局面虽然有改善，但短途经济舱却恶化起来。新官上任的国泰航空行政总裁何杲（Rupert Hogg）首次对投资者公开表态，坦言市场竞争激烈，公司上半年表现依然＂令人失望（continued to be disappointing）＂。

--在壹传媒披露出售港、台两地杂志业务后，由于事涉台湾媒体业务，根据台湾媒体报道表示，有关出售台湾《壹周刋》等方面，即使未必需要经过国家通讯传播委员会（NCC）审批，但是仍要向台湾经济部投资审议委员会送交申请案，并且要经过文化部及陆委会调查，确定没有内地资金背景支持下，才有望过关。

**苹果日报**

--新世界发展今年6月提出以每股2港元，私有化子公司新世界百货，其要约期原本于昨日下午4时截止，但公司公布，截至昨日只收到约70.5%的新百货无利害关系股份接纳其私有化要约，距离交易成功、须收够90%要约股份的界线，仍有一段距离，故决定延长要约期至8月1日，同时宣布不会提高要约价。

**东方日报**

--路政署提交立法会交通事务委员会文件指，港珠澳大桥香港段主要工程将于今年底完成，具备通车条件。不过香港接线和香港口岸人工岛有多项工程对大桥通车而言属＂非必不可少部分＂，则延至明年才完工。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 曾祥进)