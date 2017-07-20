《香港报摘》--其他报纸重要消息7月20日

路透香港7月20日 -

**明报**

--根据英国国家档案馆新一批解封的档案，时任基本法起草委员会委员、长和主席李嘉诚，1989年3月曾与当时的英国首相戴卓尔夫人见面，会议纪录显示她知悉李＂有兴趣取得英国公民资格＂，并会责成内政大臣与他进一步商讨。文件并披露，李嘉诚希望英国政府运用酌情权，令部分香港资金可在英国安家落户。

--大酒店股价连跌五个交易日，累积下跌了12.31%，不过，比起6月初爆升前的起步位置，还累计有52.1%的升幅。近月频频增持大酒店、成为该股第二大股东的蔡华波，早前则辞任太和控股主席。

**苹果日报**

--市传金钟远东金融中心33楼全层以每尺5万港元沽出，创全港最贵尺价商厦纪录。多间媒体昨日即时报导后，市场再传出多个更新版本，包括业主表示有客户在洽商中、洽购至尾声等，消息互叠，鱼目混珠，同厦业主藉此声言反价。

--政府将非首置人士购买第二层住宅物业，印花税增至15%。不过，有关措拖推出后，不少市民透过内部转让＂自制首置客＂身份。对于政府会否再出招堵塞漏洞，运输及房屋局发言人表示，如进一步收紧为香港永久性居民提供的豁免安排，例如规定只有从未在香港拥有住宅物业的香港永久性居民买家方可获得豁免，可能会误中副车。

**星岛日报**

--多家国企发盈喜，其中去年上半年录得亏损的中国粮油预告今年中期业绩大幅扭亏为盈，预计纯利达10.5亿港元，主要受惠经营环境好转。此外，中国重汽及坚宝国际料中期盈利将有倍数增幅。（完）

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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 杨淑祯)