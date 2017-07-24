《香港报摘》--其他报纸重要消息7月24日

**明报**

--格劳克斯（Glaucus Research）研究总监Soren Aandahl接受访问时扬言，将于今年内再狙击上市公司，视香港为重要图利之地。Glaucus自2012年起狙击的11家上市公司大部分没好下场，只有今年的丰盛控股为＂漏网之鱼＂，但Aandahl坚持丰盛的＂上市王国＂就如早前细价股网络爆破般早晚出事。

--勒泰集团创办人、勒泰商业地产主席杨龙飞表示，公司精耕细作，坚持＂连锁不复制＂，力争打造每个城市独一无二的＂一城一景一地标＂。他不担心互联网颠覆传统零售市场，认为只要人们提升生活品质的需求持续，商业物业仍大有可为。

**苹果日报**

--由长和创办、矢言要转型做＂香港人投行＂的尚乘集团（AMTD），欲分拆保险经纪及创科投资业务上市的大计触礁。消息指，港交所质疑尚乘的投资业务，实为＂自营坐盘＂，但其业务名称未有如实反映其性质，又指尚乘未披露多项资料，因此决定发还申请。

**星岛日报**

--据悉，在渣打香港分行长驻近20年、现时人数约120人的保诚保险销售团队，将于本月底正式解散，保诚将不会再聘用受影响的员工，并改由渣打全数接收。

**东方日报**

--近月获香港证监会发牌的保荐人公司数目显着回落。今年首季有五家公司获发保荐人牌照，但实际上在3月1日后，四个多月以来仅发出一张新保荐人牌照。（完）

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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 曾祥进)