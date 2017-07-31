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2017年7月31日 / 凌晨1点10分 / 8 天前

《香港报摘》--其他报纸重要消息7月31日

路透新闻部

1 分钟阅读

**明报**

--开云集团首席执行官兼董事会主席Francois-Henri Pinault在访问中表示，很多人低估了年轻消费者的购买潜力，他多次强调，未来年轻一代消费（millennial spending ）将是奢侈品市场的主要增长动力；去年第4季，集团旗下品牌GUCCI有50%收入来自25岁至35岁顾客，Saint Laurent更有近七成收入来自年轻消费者。

**星岛日报**

--保诚早前向香港代理发通告，指客户在8月3日起使用香港境外发行的信用卡缴付保费，需要缴交2.8%的“海外付款行政费”，意味内地客来港投保费用增加。

--周末两日假期，虽然缺乏全新盘推出，一手成交量依然平稳，合共录得约53宗。

**苹果日报**

--外滙基金上半年投资收入录得1,265亿港元，创历年新高，但金管局副总裁余伟文于《汇思》撰文预警称，下半年投资前景充满变数，不能以上半年作为全年收益的指标。

**东方日报**

--除了证券界多个组织预期会向香港交易所提交有关创新板意见书外，据了解，18个金融服务界选委也罕有的计划联署提交回应书，初步对设立“创新板”没有很大反对声音，但很多细节仍要考虑，例如如何保障投资者等。

--中信资源公布，今年上半年股东应占溢利1.85亿港元，按年增81.4%；每股基本盈利0.0235港元，不派中期息。

**文汇报**

--金管局于5月再加辣，令楼市沉寂一个月后，7月一手盘成交明显反弹一倍至1,600宗。业界估计，8月料有逾2,700伙新盘单位继续抢攻，连同货尾销售，一手盘交投量料会进一步升至2,000宗。

--汉能薄膜发电执行董事、CEO司海健在回应记者何时复牌的询问时称，复牌进展“非常正常”，香港证监会提出的两个复牌必要条件，正在积极准备之中。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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整理 雷美珍；审校 杨淑祯

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