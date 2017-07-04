《香港报摘》--其他报纸重要消息7月4日

**明报**

--港汇继上周跌穿7.8后，昨日午后一度跌穿7.81，再见逾17个月新低，市场意见多认为此次是由套息交易所致。

--独立机构股权代理顾问公司ISS发表报告指，百丽国际正面对电子商贸及其他销售渠道竞争而需要作基本转型，加上是次每股私有化出价6.3港元大抵与同业的市盈率及市帐率相若，亦较4月13日的市价有19.5%溢价，处于合理水平，因此建议百丽股东投票赞成私有化建议。

**星岛日报**

--中国恒大公布，今年6月录得合约销售额611.2亿元人民币，按年劲增95%；2017年上半年累计销售额2,440.9亿元，按年增长72%，已完成今年4,500亿元销售目标的超过一半。

--华夏动漫主席兼行政总裁庄向松表示，公司计画于横琴、无锡分别开设Joypolis乐园及科创产业园，并获得发展商、无锡政府提供优厚条件。

**苹果日报**

--今年上半年楼市兴旺，价量齐升，代理人数亦创有纪录新高，个人持牌代理高达37,814人。

--路劲原订分拆旗下内地高速公路营运商劲投上市集资最多23亿港元，但因未能就定价达成共识而搁置；路劲执董单伟彪直认定价太便宜故告吹，短期内不会再提出分拆。

**东方日报**

--渣打大中华及北亚地区行政总裁洪丕正称，香港楼价难言是否已见顶，期望随着供应增加，日后可有秩序地减慢升幅，并指目前银行有足够能力管理楼按风险。

--新濠国际公布，不再竞逐西班牙加泰罗尼亚的Center for Recreation and Tourism的发展，原因是集团有其他已承诺的发展项目在进行中，而集团在世界各地的扩展策略维持不变。

**文汇报**

--数码港管理公司董事局主席的林家礼指出，近年香港的创科气氛明显较以往炽热得多，当中很大的原因是受到“一带一路”项目的刺激。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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