《香港报摘》--其他报纸重要消息7月5日

**明报**

--据彭博引述消息人士称，汇控已与美国国际集团（AIG）前首席执行官Peter Hancock接触，视其为现任行政总裁欧智华接班人，后者任期明年届满。

--由新加坡商人蔡华波任主席的太和控股从上周四起连续3个交易日斥资近9亿港元购入嘉道理家族旗下大酒店的股份，持股比例由不足5%升至近一成。

**星岛日报**

--澳门金融管理局公布，由昨日起所有未安装“认识你的客户”（KYC）技术的自动柜员机，停止内地银联银行卡提款服务。受该消息影响，澳博和新濠国际发展齐跌逾5%。

--自今年3月尾开始停牌的国农控股遭证监会勒令继续停牌，证监会认为，国农的2015年全年业绩公告、2015年度年报、2016年中期业绩公告、2016年中期报告，以及前年8月下旬至去年3月底期间的3份公告包含重大失实、不完整或误导资料。

**苹果日报**

--高盛发表下半年展望报告指，投资题材应集中A股、新经济股及苹果供应链，因A股较区内股市吸引，“入摩”是升市催化剂。

--市场再度传出科通芯城失去半导体厂商博通（Broadcom）代理权，公司否认有关传闻，仅指决定从第三季起减少“重资产”（资金占用大、毛利低）业务，与博通的业务亦属此列。

**东方日报**

--惠理集团发盈喜，预期截至6月底止六个月的公司拥有人应占综合纯利将按年大幅增加至约2亿港元。

--中材股份发盈喜，预期截至6月底止六个月股东应占净利润将较上年同期大幅增加，乃主要归因于水泥销售价格及销量均上升。

**文汇报**

--星展银行投资总监林哲文表示，下半年继续看好港股，预测恒指和国指年底分别达27,380点和11,600点，比昨日收市有7.8%及12.6%上升空间。

--长实旗下新界荃湾新盘“海之恋．爱炫美”公布销售安排，将于本周六发售412个单位，总值约70亿港元。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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