《香港报摘》--其他报纸重要消息7月7日

**明报**

--土地注册处资料显示，美图首席财务官颜劲良（Ngan King Leung Gary）上月初以1.2988亿港元买入中半山The Mayfair高层A室，实用面积2,242方尺。

--最近被指遭内银排查的海航集团，以照片显示其地位，其网站发布主席陈峰于德国柏林总统府获德国总统施泰因迈尔和夫人比登本德，以及正于当地进行国事访问的中国国家主席习近平和夫人彭丽媛的共同接见。

**星岛日报**

--花旗香港证券服务部主管陈金丹指，债券通开通后的两三日交易量比首日少一半，主要由于交易需经T+2完成，相信机构投资者会保守观望运作的畅顺程度，才作下一步部署。

--长城汽车获大摩唱好，上调评级至“增持”，该股昨日升7.9%，收报10.54港元，为表现最好国指成分股。

**苹果日报**

--香港电讯旗下网上行再出招抢客，最新推出限时2×1000M家居宽频服务优惠计划月费减三成至168港元，计及安装费平均月费低至177港元起，较主要对手香港宽频低逾三成。

--新地旗下北角楼盘“海璇”上月获批预售楼花同意书，随时可以推售，涉及355伙住宅单位。

**东方日报**

--毕马威与香港特许秘书公会一项调查显示，2017年香港上市公司高级管理层面对的首五个风险中，经济环境、网络安全及金融风险占据其三。

--卜蜂国际预期截至今年六月底止中期业绩盈转亏，因越南猪价较去年同期普遍情况持续下跌，导致越南养殖业务的利润大幅下降及生物资产公允值录得负变动净额。

**文汇报**

--长实发展的荃湾新盘“海之恋．爱炫美”首批412伙单位截票，消息指，累计收到5,928张支票，超额登记13.3倍。（完）

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