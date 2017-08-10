《香港报摘》--其他报纸重要消息8月10日

**明报**

--金管局宣布增发外汇基金票据从银行体系抽走400亿港元流动性，又有传金管局近日积极向三大发钞行“问价”被市场解读为将出招干预汇市，港汇应声从低位反弹，兑美元升穿7.82水平。但金管局强调，增发票据主要为满足市场需求，与港汇走势无关。

--新板谘询下周五结束，港交所行政总裁李小加表示，部分市场人士已经向交易所表达意见，并需要大概3个月时间整理，如果没有极大争议，第二轮有关具体细则的谘询将于随后进行，希望最快于2018年上半年推出，但暂未有定案。

**星岛日报**

--行政长官林郑月娥结束四天访京行程，她总结行程时表示，此行与国家旅游局签署了旅游合作协议，并且获得中国人民银行等中央财金官员积极回应，循四方面支持香港巩固和提升国际金融中心的工作，包括鼓励内地金融企业在香港成立境外业务的区域总部；促进香港作为一个财资管理的中心；加强金融市场的互联互通；以及让香港在“一带一路”的基建投资项目中，扮演一个风险评估、集资和在法律专业服务方面的角色。

--香港电讯董事总经理艾维朗认为香港电讯策略正确，无意仿效其他同业出售固网业务。另外，香港电讯推出本港最快速的网络规格，为5G时代作准备。

**苹果日报**

--中国海外旗下新盘“启德1号”加推最后119伙高座单位，折实平均尺价高达21,346港元，较早前推出的同类物业加价约2%

**东方日报**

--近年网络勒索软件攻击肆虐，美国国际集团（AIG）称，香港区的企业购买网络保险激增，年初至今升六成。

--中芯国际首席执行官赵海军表示，第二季收入按季减少5.3%，主要受到智能手机市场疲软影响令晶圆出货量减少，期内产品定价及设备使用率有压力。

**文汇报**

--恒生银行由明年1月1日起，逾半（即约4,500名）香港员工可享更多年假日数，当中近六成更可获增加4天年假。（完）

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