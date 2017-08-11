《香港报摘》--其他报纸重要消息8月11日

**明报**

--曾获周大福企业入股的辉山乳业自3月起停牌至今，几乎全部董事均已“跳船”离职，内地媒体最新报导，辉山乳业的债务重组方案快将出炉，指方案获得大部分债权人同意，希望能藉此寻找“白武士”。

--电讯盈科财务总裁许汉卿表示，随着竞争趋向理性，预期下半年NowTV利润率有望改善，并会在2018年业绩上有所体现。

**星岛日报**

--港铁看淡下半年的业务发展，原因是今年上半年商场续租合约，出现上市以来首度减租，核心的铁路盈利又下跌，加上外在经济环境的负面影响，或波及下半年营运。

--高鑫零售执行董事兼大润发中国主席黄明端表示，该公司旗下的“飞牛”业务，虽然仍在亏损，但已见收窄，预期全年减少亏损约2亿港元；并预期B2B业务全年收入达到20亿元人民币，若保持此势头，相信该业务于2019至2020年可达至收支平衡。

**苹果日报**

--高盛发表报告指，港滙仍会持续向7.85弱方兑换保证价迈进，速度快慢则视乎港股表现及资金流向，监于金管局持续增发票据，未来数星期港元长息将明显向上。

--保诚香港上半年新业务保费现值仅升2.8%至51.9亿英镑，管理层预期中国内地客销售放缓的趋势将延续至下半年。

**东方日报**

--联旺集团早前遭大股东联旺投资连环减持，事隔近一个月该公司在季绩“自爆”违反了两间银行贷款协议，并承认集团现金流状况或因未能维持银行融资而受影响。

--龙光地产称，估计下半年有更多土地成本较低的新盘推售，将带来可观的收入及盈利；公司上半年透过并购及参与城市更新项目补足土地储备，总货值超过3,880亿元人民币，预料足以应付未来五年的开发需要。

**文汇报**

--宏利金融公布第二季度纯利12.55亿加元，按年增长78.27%，核心盈利增幅包括期内录得1.54亿加元核心投资收益以及期内亚洲新造业务及有效保单业务均录得强劲增长等因素。

--上海先进半导体截至今年6月底止中期净利润3,011.8万元人民币，公司投资者关系总监肖伟鸣于传媒午宴表示，公司仍有达7亿元的累计亏损，希望填补了该笔亏损后才考虑派息。（完）

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