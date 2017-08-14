《香港报摘》--其他报纸重要消息8月14日

**明报**

--南丰集团董事长兼行政总裁梁锦松牵头的新风天域，上星期与顾连医疗启动合作投资计划，未来将投资10亿元人民币，开发内地复康医疗市场。

--六福主席黄伟常表示，集团近年希望透过电竞宣传及网店销售吸纳内地年轻消费客群，最近更研究留住近年崭露头角的另类批发渠道--＂代购客＂。

**苹果日报**

--消息指，今年初遭东亚银行出售的证券登记公司卓佳，近日正向申请上市的客户＂卖大包＂，除送法律服务外，甚至半卖半送其股份过户登记服务，据悉已罕有地抢得下半年集资逾百亿的众安保险IPO。

**星岛日报**

--据了解，过往积极进取的工银亚洲，在与金管局会面后顺应要求调升按息，在最近一两星期全面调高按息兼减现金回赠，凡100万港元或以上按揭贷款的按息一律为上调至1.4厘，现金回赠更由1.6%降至1.5%。

--新世界发展私有化新世界百货的要约将在明天（15日）下午截止。证券界认为，要约限期已经两度延期，反映基金股东对于要约价远低于资产净值有不满，即使整体大市回落，也不见得基金股东会为套现而让步，私有化计画仍有暗涌。

**东方日报**

--中国海外发展的＂港人港地＂项目九龙启德1号（II）昨进行新一轮销售，约158伙获认购，占推售单位逾五成。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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