《香港报摘》--其他报纸重要消息8月3日

**明报**

--受广告市场持续疲弱及订户收入下跌的严重影响，有线宽频上半年收入按年倒退10%至6.41亿港元，除息、税、折旧及摊销前亏损按年扩大4倍至1.18亿港元，手头资金更已逐渐“见底”。

--在David Webb谜网（Enigma）中榜上有名的泰锦控股，突然急泻超过七成，见上市后新低，市值在一日内蒸发近15亿港元。

**星岛日报**

--市建局近期就土瓜湾旧楼项目向自用单位的小业主提出建议收购价，实用面积每尺高达15,383港元，属该局历来新高，不过，有私人财团立即出价每尺16,300港元迎战；至于非自住单位的收购价更高，较市建局高出逾四成，势掀区内收购战。

--外电指，沽空机构FG Alpha明确表示，融创的债务股本比率高达3.49倍，较内房平均水平高了近5倍，因此正密切关注融创，但还没有沽空其股票。

**苹果日报**

--香港机电工程服务供应商高丰集团孖展（保证金融资）截止，6间证券商共借出近32.1亿港元孖展额，相当于公开发售集资1,200万港元计，超购逾266倍。

--零售业协会主席郑伟雄在电话会议中指出，近期股楼齐升，在财富效应影响下，市民消费力增加，加上下半年有中秋、圣诞等节日所带动，零售商普遍对下半年持乐观看法，并维持香港全年零售额会较去年持平或升1%的预测。

**东方日报**

--港美息差再度扩阔至80点子水平，套息交易再趋活跃，港元汇价昨日急跌最多54点子，低见7.8173，创一年以来低位。

--香港交易所建议成立创新板吸纳同股不同权公司上市，不过，愈来愈多来自基金界的压力，要求国际主要指数公司限制不同投票权架构（WVR）公司纳入相关指数内。其中MSCI明晟正进行有关谘询，谘询期将于八月底结束。

**文汇报**

--戴德梁行发表《全球写字楼市场展望》报告称，全球出现一轮前所未有的写字楼建设热潮，在建写字楼面积超过7亿平方英尺，预计在2017年到2019年三年内投放市场，这相当于未来三年全球将再造华盛顿特区、达拉斯、伦敦、新加坡和上海等5个城市的写字楼存量总量。

--天马影视主席黄栢鸣表示，今年集团于香港共有四间戏院开业，其中首间港岛区影院CINEMA CITY柴湾昨日正式开幕，集团投资4,000万港元，预计一年已可回本。（完）

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