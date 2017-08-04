《香港报摘》--其他报纸重要消息8月4日

**明报**

--恒大 7月合约销售金额只有441.6亿元人民币，按年升2.67%，增长较6月放缓，按月计销售金额更大跌27.75%。

--美高梅中国透露，路氹的美狮美高梅项目进度良好，酒店大楼大部分装修已近完工，预计将于2017年第四季开幕，预期项目总开发成本（不包括土地成本及资本化利息）约为260亿港元。

**星岛日报**

--立法会内务委员会就西九高铁站实行“一地两检”召开特别会议，会上金融界议员陈振英引述港铁一方指西九总站上盖已预留位置兴建三座建筑物，预计可提供300多万方尺的商业楼面面积。他指若以两万多港元至三万港元一尺计算，该商业用地随时为政府带来800-1,000亿港元收入。

--市场消息称，证监会倾向维持现时基金收费佣金制，不会采用英澳的顾问式收费，并建议所有中介都要披露收费详情，以反映其独立性。

**苹果日报**

--单车共享平台GoBee.bike完成一轮900万美元融资，由国际风险投资基金Grishin Robotics领投，阿里巴巴香港创业者基金亦参与投资，惟金额与早前创办人Raphael Cohen提及的目标8,000万美元相距甚远。

--彭博引述消息指，近期力攻外佣市场的电子钱包TNG，计划在本周结束新一轮融资，目前已吸纳近6,000万美元资金，目标估值有望达到5亿美元。

**东方日报**

--今年发展商卖楼大丰收，首七个月新盘交投突破1.1万伙，较去年同期急升近六成。连同全幢新盘成交计算，总成交金额超过1,450亿港元。

--中国海外发展“港人港地”项目九龙启德1号（II）将于短期交楼，今公布全新价单，最快本月推售。

**文汇报**

--法国奢侈品集团开云集团与阿里巴巴集团及其关联企业蚂蚁金服集团达成协议，各方将共同开展知识产权保护，于线上线下发起针对侵权者的联合行动，致力于为消费者提供卓越体验和可信赖的环境。协议中，开云集团已同意撤销在纽约地区法院向阿里巴巴集团及蚂蚁金服集团子公司支付宝发起的诉讼。

--香港电讯宣布旗下电子钱包Tap & Go（拍住赏）专为零售商户推出“Go QR”，即使用QR码的便捷流动收款服务。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘