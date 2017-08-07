《香港报摘》--其他报纸重要消息8月7日

**明报**

--据中国内地工商部门注册信息，和谐汽车旗下的高端电动车品牌FMC已于近期完成融资，新股东均来自南京，其中包括内地零售商业巨头苏宁，以及神秘商人季昌群旗下的丰盛控股系上市公司均有参与。

--财经事务及库务局长刘怡翔发表网志表示，除金融科技以外，上任后其中一项重点工作，便是发展绿色金融，期望透过政府的参与，能够促进业界投入与低碳、可持续发展或抵御气候变化有关项目的投融资活动。

**星岛日报**

--按揭证券公司正努力争取明年中推出终身年金计划，目前就此正研究具体细节安排，初步依然倾向通过银行销售年金计划。

--蒙牛公布，拟向大股东中粮乳业蚀卖3,000万股现代牧业的股份，涉资4,140万港元，每股作价1.38港元，较周五收市价折让1.4%。

**苹果日报**

--消息人士称，香港金管局上周向港银行发出通知，要求收集今年首六个月内地银联卡户经行方旗下ATM，提款宗数及金额累计资料，是该局首趟收集相关数据，业界需本周滙报。

--保监局月初去信保险公司，指保险代理登记委员会（IARB）上半年证实17宗以不当陈述或虚假学历，以图申请成为保险代理个案，较过往数年仅得数宗大幅增加，当中假内地学历问题尤为严重，要求保险公司审视招聘过程及提升内部监控。

**东方日报**

--据悉，港交所已大致完成有关加快长期停牌公司除牌程序的谘询文件，正待拍板决定推出日期，谘询文件将主要针对除牌程序，未涉及除牌条件或准则上的改动。

--海航集团旗下公司香港国际建投联席副主席刘军春表示，本地银行对集团信心已恢复，而去年尾起集团在香港投得的几幅土地亦不需要一次过投入大量资金，故没有财政压力。（完）

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