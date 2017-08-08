《香港报摘》--其他报纸重要消息8月8日

**明报**

--翻查联交所中央结算系统持股纪录，今次被联交所提出除牌要求的主板公司华多利货源集中于鼎成证券，后者鼎成曾为隆成金融的供股包销商，而隆成金融正是细价股暴跌事件中重仓券商贝格隆证券的母公司。

--港汇昨日跌穿7.82水平，向去年初的低位7.8295进发，并靠近金管局所设下的弱方兑换保证7.85水平。然而，分析普遍认为，港汇下跌主因外汇交易市场的套息盘所致，港元暂无流走迹象，故认为在7.83左右会稳定下来。

**星岛日报**

--碧桂园位于马来西亚柔佛州新山市的海外地产项目森林城市，去年3月已开售，惟今年初中央进一步加强外汇管制，内地投资者未能汇钱到海外，被问及会否影响销情，森林城市首席战略官于润泽表示，已陆续在世界各地增设销售中心，如台湾、中东和香港等地区，希望可弥补失去的内地客群。

--金茂酒店行政总裁张辉透露，考虑收购境内境外泛酒店类资产，包括酒店、长租公寓等，收购前提为不拖累现时分派水平。

**苹果日报**

--二手交投持续淡静，上月香港十大屋苑成交量跌至16个月来新低，仅录得120宗成交，惟量跌价攀升。

--中国海外“港人港地”项目九龙启德1号二期再加推第五座108伙单位，折实平均尺价19,754港元，发展商强调是原价加推。

**东方日报**

--澳洲媒体引述消息人士报道，万达集团正为旗下两个位于澳洲的大型开发项目寻找买家，预期两项目最终价值接近20亿澳元。

--香港交易所建议成立创新板的谘询期将于下周五（18日）结束，政府金融“智囊”金发局发表书面回应称，支持港交所在谘询文件内所设的大方向，但对设立“创新初板”建议有保留。

**文汇报**

--民众金融科技旗下民众财经传播今日开台，民众证券董事总经理郭思治表示，有关频道筹备超过6个月、投资额近1,000万港元，将请来逾百名分析师及金融界名人出席节目。

--德勤一份报告指出，中国内地市场上的奢侈品折算成美元后的价格，会比意大利和法国市场上同类产品的价格平均高出50%以上。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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