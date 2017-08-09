《香港报摘》--其他报纸重要消息8月9日

**明报**

--受惠访港留宿旅客回升，朗廷酒店旗下3家酒店截至6月底半年入住率改善，股份合订单位持有人应占溢利按年增加0.8%，惟每股份合订单位分派减少12%。集团预期，利息开支及缴税现金增加，将导致下半年的分派按年减少。

--继香港及新加坡后，马来西亚亦考虑接纳同股不同权企业上市，马来西亚交易所表示，正在研究双重股权架构的可行性及在其资本市场的合适性，以保持其在全球市场的竞争力。

**星岛日报**

--早前曾传出是沽空机构狙击目标的通达集团发出盈警，因应收贸易帐款及其他应收帐款减值约5,381.9万港元，以及筹备新产品而导致研发开支增加，预计中期纯利将较去年同期减少20%至30%。

--近年集中发展亚洲其他地区地产及酒店业务的盈大地产截至今年6月底止中期亏损1.48亿港元，较去年同期亏损收窄近18%。

**苹果日报**

--合和旗下湾仔合和中心2期项目，今年初申请将原有逾3.5万方尺办公室以及部份零售楼面，改作酒店发展，另项目外型采“Y字形”设计，政府规划署表示不反对有关修订方案，预计本周五将获城规会通过。

--金融管理局自5月加重银行新造按揭业务资本成本后，大型银行遂将按揭息率升至1个月港元拆息（HIBOR）加1.4厘，不过中小型银行继续维持低息，据悉，上月金管局以问卷形式询问多间银行新批按揭数据，中小型银行随即调升按揭息率。

**东方日报**

--国微技术首席财务官龙文骏称，去年底起发展O2O智能终端机及区块链服务器业务在过去半年是实验阶段，毛利率约24至30%，目前已开始生产，料之后收入占比及毛利率可提升。

--亚洲水泥截至今年六月底止中期扭亏为盈，纯利8,190.7万元人民币，去年上半年则亏损6,458.8万元，不派中期息。

**文汇报**

--据经济观察网报道，万达集团将旗下金融板块部分股权出让给中国银联，同时增加了万达金融的注册资本金。

--香港大学与数码港宣布成立“港大X数码港：数码科技企业发展平台”，以积极推动数码科技的创新和应用。（完）

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