《香港报摘》--其他报纸重要消息9月13日

**明报**

--碧桂园积极部署攻港，除不足四个月内两度涉足港地，同时间在企业架构上亦有新部署，其离岸公司“碧桂园地产（香港）”周一正式在香港注册处登记。据了解，离岸公司如需在港营运业务，必须在港注册，今次举动或象征着碧桂园在港发展将陆续有来。

**苹果日报**

--新地将军澳新盘日出康城第4A期“晋海”昨天开放三房示范单位予传媒参观，并指正与合作伙伴商讨价单，会尽快公布价钱。

--大家乐首席执行官罗德承称，现时行业竞争激烈，未来一年经营环境挑战重重。他期望未来可以透过调整餐单组合，提高消费者的平均单价1至2港元，以消化成本上升压力。

**星岛日报**

--近年内地严打走资，本港保险商富卫香港及澳门首席市务总监谢振国表示，公司无可避免有轻微影响，目前内地客的新造业务占整体约三成，尚算平稳。

**东方日报**

--新加坡食品进口商Cool Link（上市编组8491）昨起至周五（15日）招股，拟发售1.5亿股，每股招股价0.45至0.55港元，集资最多8,250万港元，并计划22日挂牌。

**文汇报**

--中信里昂地产研究部董事总经理王艳称，认为，特首林郑月娥提出将推“港人首置上车盘”计划未必可以压抑楼价，反而利用发展商手上的农地是解决土地供应短缺最有效快速的方法，目前本港三大地产发展商合共拥有9,200万平方尺农地，以3倍地积比率计，相当于可建楼面达2.76亿平方尺，可以提供50万个住宅单位。（完）

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