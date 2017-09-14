《香港报摘》--其他报纸重要消息9月14日

**明报**

--宏安地产以24.41亿港元出售马鞍山白石耀沙路住宅官地的六成股权，因属第二度转售，惹来市场关注是否有炒作官地之嫌。发展局回应指，招标出售官地限制转让业权，但不限中标公司股权转让，不揣测这与楼价有无关系。有业界人士称，有关限制业权转让难阻发展商图利，又预期若类似个案增加，不排除政府在卖地章程加入新条款。

--华润水泥发出盈喜，初步评估截至9月底今年首九个月的股东应占盈利将比去年同期显着增加，因期间水泥产品的售价较高。

**苹果日报**

--初创公司Origami Labs早前获阿里巴巴创业者基金投资，创办人之一黄家恒昨出席活动时表示，正与其他投资者洽谈新一轮融资方案，相信年底之前会完成，并透露阿里巴巴或会入股。

**星岛日报**

--慕诗国际于今年11月推出女装运动服饰系列，定位为中档时尚运动。主席兼行政总裁陈钦杰并透露，公司的产品单价将加价约20%至7,000-11,000港元，去年为6,000-10,000港元。年内的分店虽然有减少，但销售额大致持平，因为今年较少减价货品出售。

**东方日报**

--瑞银旗下Evidence Lab发表问卷调查，发现内地体育用品股知名度已超出其预期。该行更调高安踏体育目标价近五成；德银则以开学旺季为由，上调安踏目标价至35港元。（完）

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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 杨淑祯)