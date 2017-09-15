《香港报摘》--其他报纸重要消息9月15日

**明报**

--今天首轮开售130个单位的会德丰启德新楼盘＂OASIS KAI TA＂K，昨晚截止认购，消息指过去七日累获逾1,500票，超额近11倍。至于内房保利置业封盘逾两个月的同区＂龙誉＂正式解封，以折实平均实尺2.19万港元，新推120伙，低层开放式户折实入场费468万港元起。

**苹果日报**

--早前台风天鸽肆虐港澳，企业保险索偿急升。保险中介公司达信香港及澳门董事总经理于蕾指，至今已收到近150宗关于台风天鸽的保险索偿，估计本港有关天鸽的保险索偿总额超过2.5亿港元，澳门甚至高达2亿美元（约15.6亿港元）。

**星岛日报**

--香港置业行政总裁李志成表示，据土地注册处资料显示，今年首八个月共录12,015宗一手私人住宅注册，较去年同期的8,389宗增加约43%，创13年按年同期新高。

**东方日报**

--对有报道指海航集团旗下公司在港投资的项目或面对短期融资的问题，参与项目的香港国际建投及香港国际投资集团回覆指，“启德项目正按计划如期进行，公司与银行关系良好，财务状况稳健，有充足的资金支持项目发展。”（完）

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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 林高丽)