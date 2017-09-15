FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
《香港报摘》--其他报纸重要消息9月15日
频道
专题
综述：中国金融高官详解双支柱调控框架 监管趋严但扩大开放可期
中共十九大
综述：中国金融高官详解双支柱调控框架 监管趋严但扩大开放可期
汇市一周综述：美联储主席人选牵动美元神经 新西兰元创五个月低点
深度分析
汇市一周综述：美联储主席人选牵动美元神经 新西兰元创五个月低点
焦点：中国冬季产能关停举措料使氧化铝短缺问题雪上加霜
深度分析
焦点：中国冬季产能关停举措料使氧化铝短缺问题雪上加霜
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年9月15日 / 凌晨1点02分 / 1 个月前

《香港报摘》--其他报纸重要消息9月15日

1 分钟阅读

**明报**

--今天首轮开售130个单位的会德丰启德新楼盘＂OASIS KAI TA＂K，昨晚截止认购，消息指过去七日累获逾1,500票，超额近11倍。至于内房保利置业封盘逾两个月的同区＂龙誉＂正式解封，以折实平均实尺2.19万港元，新推120伙，低层开放式户折实入场费468万港元起。

**苹果日报**

--早前台风天鸽肆虐港澳，企业保险索偿急升。保险中介公司达信香港及澳门董事总经理于蕾指，至今已收到近150宗关于台风天鸽的保险索偿，估计本港有关天鸽的保险索偿总额超过2.5亿港元，澳门甚至高达2亿美元（约15.6亿港元）。

**星岛日报**

--香港置业行政总裁李志成表示，据土地注册处资料显示，今年首八个月共录12,015宗一手私人住宅注册，较去年同期的8,389宗增加约43%，创13年按年同期新高。

**东方日报**

--对有报道指海航集团旗下公司在港投资的项目或面对短期融资的问题，参与项目的香港国际建投及香港国际投资集团回覆指，“启德项目正按计划如期进行，公司与银行关系良好，财务状况稳健，有充足的资金支持项目发展。”（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 林高丽)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below