《香港报摘》--其他报纸重要消息9月19日

**明报**

--据甘肃银行在联交所上载的初步招股文件显示，该行主力向经营批发、零售、农林牧渔业等小微企业贷款，截至今年6月底止其向小微企业贷款达570.05亿元人民币，占其公司贷款组合的63.6%，相当于整体贷款组合的48.21%。

--市传海航旗下四幅启德住宅土地陷再融资困局后，集团继续努力筹资。据联交所资料显示，华融资产管理申报在9月12日持有海航系下的嘉耀控股、KTL控股权，与海航所持股数相同，涉及上市公司市值合共约14亿港元，意味海航或已向华融押尽持股。

**苹果日报**

--核心区舖租跌势未止，三年前以贵一倍价钱抢租旺角弥敦道662号地下做分店的周大福，最近续租月租仅38万港元，比起三年前租金劲减近40%。

**星岛日报**

--嘉年华国际公告，与福建省罗源县人民政府及中新房华夏福建实业订立框架意向书，拟在罗源县共同投资及建设罗源湾蓝色港湾项目及相关项目。项目总投资104亿元人民币，占地约为1万亩。

**东方日报**

--中国能源建设正洽谈于欧洲东南部、“一带一路”沿线国家波斯尼亚，以约10亿欧元投资煤电项目，将会是波国所在巴尔干半岛最大的能源项目之一。（完）

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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 杨淑祯)