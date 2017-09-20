《香港报摘》--其他报纸重要消息9月20日

**明报**

--众安保险第二天招股，九家券商累计借出约726.84亿港元孖展（保证金融资），相当超额认购逾121倍。

--美国玩具反斗城（Toys ‘R’ Us）申请破产保护，由冯氏零售持15%的玩具反斗城亚洲发声明，指亚洲业务并非美国公司财务重组的一部分，公司不会受到影响，将如常运作。

**星岛日报**

--贸发局亚洲及新兴市场首席经济师何达权表示，预计香港将于11月与东盟签订自由贸易协议，包括货物将可以零关税或低关税出口往东盟，另外还有服务、投资及知识产权等方面的协议，并指港企业有条件与内地企业合作，发展一带一路发展项目。

--罗兵咸永道发表强积金系统及建议改革报告指，强积金制度过去16年来，平均回报率只得2.8%，远低于同期恒生指数回报率5%。

**苹果日报**

--据联交所资料披露，华融资产管理以“持有股份保证权益”申报在9月12日持有海航系的嘉耀控股、KTL分别65.2%及74.96%的股权，数目与海航所持股数相同，意味海航或向华融抵押持股。

--近月内房股价表现向好，内房股星级分析员、花旗亚太区地产业研究主管蔡金强发表长达208页行业报告指，内房股进入为期数年的三段式估值重估（re-rating），目前为第二阶段的盈利上升重估周期开始，上调行业整体目标价13%。

**东方日报**

--瑞银发表报告，将恒指今年底“最牛”目标调高至30,881点，较现水平有逾2,800点上涨空间。

--中国联通公布8月营运数据显示，月内的4G上客达749.2万户，为2016年1月披露相关数据以来的单月最多。

**文汇报**

--时代集团执行董事兼零售主管杨健于传媒午宴上表示，零售业务的电商销售按年增长约30%，并占零售收入约7-8%；公司旗下多个品牌如Tuscan‘s、Kenneth Cole、Fashion&Joy等已经进驻天猫平台，也正在和京东、唯品会等其他电商平台洽谈合作细节。

--厂商会公布《珠三角加工贸易转型升级调查报告2017》指，企业转型升级面对不少挑战，当中逾八成认为劳动力成本上升是首要问题，其次是“五险一金”等各种税费高、订单不足不稳定、劳工短缺等等。（完）

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