《香港报摘》--其他报纸重要消息9月21日

**明报**

--堡狮龙截至今年6月底止全年纯利倒退98.3%至488.6万港元，因上年度录得出售物业、厂房及设备项目的净收益，而今年则没有。

--由恒基地产牵头的东九龙油塘湾大型综合发展，项目第1及2期获政府批出建筑图则，涉及超过408.8万方尺楼面。

**苹果日报**

--美国玩具反斗城（Toys“R”Us）日前正式入纸申请破产保护，彩星集团及彩星玩具表示，目前彩星玩具来自玩具反斗城的应收账约3,100万港元，认为玩具反斗城申请破产保护，将影响集团收回该应收账，及未来向对方的销售额，但暂未能确定对集团业绩的确实影响。

**星岛日报**

--香港社会服务联会表示，正研究民间兴建货柜屋，初步有发展商愿意以象征式租金租出短期空置土地，预计最快明年推出。

**东方日报**

--将于今日挂牌的玩具商童园国际，公开发售录得超购逾1,050倍，位列今年新股超购榜第三位。至于备受注目的众安在线财产保险昨日截止“孖展”（保证金融资），券商共借出逾810亿港元孖展额，相等于公开发售部分超购逾135倍。（完）

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