《香港报摘》--其他报纸重要消息9月25日

**明报**

--经营儿童健康产品的衍生主席彭少衍称，虽然现时在中国发展的限制较多，但预期在两至三年后，来自中国的收入贡献或超越香港。

--世茂房地产经历三年调整后重回增长，更将全年目标增至880亿元人民币，但面对楼市炽热，集团投资者关系高级经理刘仰桦表示，内地银根自6月已收紧，不利投资需求，考虑退出部分人口较少及无产业支撑的内地中西部三四线城市。

**星岛日报**

--渣打香港区行政总裁禤惠仪表示，该行将会加快发展金融科技，今年有关投资按年上升30%至40%，预计明年将保持此增幅。

--在会计师界引起较大争议的《优化上市实体核数师监管制度的建议》，相关草案原本拟在今年中递交立法会，但会计师公会行政总裁丁伟铨透露，现时与政府在调查及纪律处分角色分工，及营运经费等方面，仍未达共识，但会争取在年底前递交立法会，有信心届时能获得通过。

**苹果日报**

--港交所刚公布修例谘询、连出四招打击“向下炒”（具高度摊薄效应的集资）等活动后，随即有两间上市公司达进东方照明、融达控股发出供股计划，疑有意赶修例前尾班车。

--曾有初创企业反映于大型银行开户难，但汇丰银行最新数字显示，目前每月为过千企业新开的账户中，有超过七成企业均成立少于一年，开户失败率正不断改善。

**东方日报**

--中国燃气公布，与山东住房建设厅订立战略合作框架协议，公司在2017至2020年将于山东省完成约200万户城镇和农村居民的“气代煤”改造工程，到2020年向山东省年供应天然气不少于20亿立方米。

--很大机会纳入下季卖地计划的市区重建局旺角新填地街重建项目，上周已抢先推出并安排于本周三截收意向书，测量师估计可收到超过30份意向书，市场估值由约14.6亿港元起。

**文汇报**

--中银香港今日将宣布发行“百年华诞纪念钞票”，有传发行量会达到400万张，加上内地限制资金外流，内地炒家减少，有人担心炒价未必比得上过往。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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