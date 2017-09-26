《香港报摘》--其他报纸重要消息9月26日

**明报**

--毕马威调低今年本港市场的新股上市集资金额预测，由数月前预计的1,700亿港元降至1,500亿港元，科技公司将会成为未来数月的新股市场亮点所在。

--焦炭生产商及焦化副产品加工商河南金马能源今天起招股，集资最多4.52亿港元，10月10日正式挂牌，独家保荐人为海通国际。

**星岛日报**

--中银香港公布发行港币一百元面值的“中银香港百年华诞纪念钞票”以庆祝母行中国银行在香港服务100周年，发行量为500万张，是历年来最多。

--被联交所勒令除牌的亚洲煤业昨天股价急泻39%，联交所指，上市公司有足够机会说明自己是否符合继续上市。

**苹果日报**

--恒基地产于港岛西半山豪宅天汇最顶层的46楼B室复式近5,000尺单位突劈价逾1,500万港元兼送3个车位促销，变相减价逾2,800万港元；该单位于2014年6月首次定价为5.3765亿港元。

--新世界发展于新界屯门单幢楼盘天生楼，当中10伙两房户及5伙三房户将纳入为“大学毕业生上车盘”试点计划之内，销售详情预计两个月内公布，市场估计发展商将以高成数按揭实践，惟毕业生可能需要月入达4万港元方有望认购。

**东方日报**

--香港证监会公布今年上半年各组经纪盈利状况，当中代表大型经纪的A组经纪净盈利较去年下半年显着增加八倍至12.85亿港元，B组经纪增加两成至38.89亿港元，C组经纪则增加59%至25.32亿港元。

--海航实业公布其对新加坡物流商CWT的收购交易进度，截至昨日下午五时止已获72.04%的CWT股东接纳要约。

**文汇报**

--法国巴黎银行环球市场部董事总经理Robert Barker于记者会表示，中国内地企业受惠于绿色金融发展机遇，相信于2020年的投资金额可达2.2万亿美元，而主要受惠的行业包括再生能源、电动车、食水管理、废物管理和空气污染管理行业等

--进入中国市场100周年的德勤宣布一项总额约2亿美元的战略投资计划，将用于人才的培养和能力的提升，并推进事务所和中国企业的数码化和技术转型。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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