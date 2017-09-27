《香港报摘》--其他报纸重要消息9月27日

**明报**

--市场消息称，为帮助年轻人首次置业，新世界发展计划给大学毕业生借尽楼价92%，换言之最平单位首期仅需47万港元，并可能以最优惠利率（Prime Rate）减市场利率借出按揭贷款，还款期最长可达40年。

--香港证监会主席唐家成透露，计划谘询的实名制开初只限于互联互通，而证监会已与私隐专员公署就此进行沟通。

**星岛日报**

--为应付机场第三跑道项目的建设，香港机场管理局接纳财务顾问建议，透过零售债券、机构债券及银行贷款三种模式融资，在未来七年向市场筹集690亿港元，并最快于明年第三季向市民发行规模约50亿港元、为期三年的定息零售债券，息率较机构债券高1.5厘。

--嘉年华国际宣布斥资2.45亿加元（约15.5亿港元）收购一项位于加拿大温哥华市中心的地产项目，地皮面积约4.16万平方英尺连同建筑物的可销售永久业权。

**苹果日报**

--惠理集团主席谢清海表示，今年来恒指已累升25%，惟市盈率仍只约13倍，估值并不算贵，而H股与A股之间仍存在差价，A股较H股贵32%，故此料恒指未来尚有上升空间。

--市场消息指，持有按摩椅OSIM、茶业品牌TWG Tea及健康保健品GNC品牌的V3 Group本周已进行全球上市前推介，预料香港IPO集资最多4亿美元，保荐人为瑞信、中银国际以及富瑞。

**东方日报**

--文华东方国际集团早前将旗下香港铜锣湾怡东酒店推出市场测试反应，并接获多个收购提案，其中新鸿基地产证实有出价竞购，市场估值最高达342亿港元，或成为香港史上最贵重商用物业。

--雅居乐控股宣布向中山玉峰科技收购一幅位于中山市东风镇穗成村的地块，交易价37亿元人民币，地块规划建筑面积约149万平方米，用作兴建房屋、低层住宅楼宇、商业地区及学校。

**文汇报**

--阳光房地产基金透过奇芬企业以代价为6.58亿港元，向创兴银行购入旺角丰顺商业大厦，作价较独立评估值6.60亿港元有轻微折让。

--亚洲开发银行将今明两年香港的经济增长预测由4月时预测的2%及2.1%分别上调至3.6%及3.2%，上调幅度为众多亚洲国家及地区之中最大。该行首席经济学家泽田康幸于记者会上解释，上调原因主要是受私人消费及资产价格上升，全球贸易亦好于预期，将利好香港出口。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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