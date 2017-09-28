《香港报摘》--其他报纸重要消息9月28日

**明报**

--曾于去年出报告狙击北控夸大现金流以及质疑恒大销售失实的沽空机构GMT Research，昨日将矛头指向内地最大药品分销商国药控股，质疑公司与核数师合谋扭曲现金流，粉饰资产负债表，财务造假更堪比当年的“安然事件”（ENRON），但国药似不受报告指控所影响，股价先跌后回升。

--阿里巴巴香港创业者基金公布今年已投资6间香港初创企业，总投资额约1,000万美元；基金总干事周骆美琪表示，年底前将再投资起码3间初创企业，且不排除会考虑投资首次代币发行（Initial Coin Offering，ICO）项目。

**星岛日报**

--发行500万张面值100港元的“中国银行(香港)百年华诞纪念钞票”今日起至下月18日正式接受申请认购，有单钞、三连张及三十连张，有钱币专家预期，“AA”字头收藏价值最高。

--受惠今年本港经济增长胜去年，恒生银行商业银行业务总监林燕胜表示，以年率计算上半年整体市场的贷款按年增长超过10%，预计在平稳的需求下，全年贷款仍可保持逾10%的增幅。

**苹果日报**

--市区地抢手，昨午截收意向书的市建局旺角新填地街/山东街项目收到41份发展意向书，为史上次高，当中不乏中资身影，包括内房龙光、龙湖、佳源国际及中海外等。

--长实与市建局合作的中环嘉咸街重建项目My Central，终获批预售楼花同意书，集团助理首席营业经理何家欣表示，项目料下月开售。

**东方日报**

--现代牙科去年十月收购美国Micro Dental集团令北美分部收入贡献占比按年大增至约33%，惟该业务仍然录得亏损；公司行政总裁魏圣坚称，见到北美业务正在改善，期望至明年可扭亏为盈。

--电讯商的减价战由手机延至家居宽频，数码通的固网宽频服务向香港电讯用户提供原月费七折的转台优惠，若客户同时申请数码通手机服务计划，转台月费优惠更可达五折。

**文汇报**

--会计师行罗兵咸永道的调查显示，内地银行上半年信贷增长持续，当中以个人信贷增速最快，主要受按揭贷款按年增加30%所带动。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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