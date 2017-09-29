《香港报摘》--其他报纸重要消息9月29日

**明报**

--瑞银财富管理发布《2017年瑞银全球房地产泡沫指数》报告认为，香港住宅市场价格在年中时创下历史新高，在全球金融中心中，香港的房价是最难负担的。

--众安在綫首日挂牌最高曾升超过18%至70.5港元，收市升近一成；数据显示，大部分投资者成功在接近高位出货，交易占比最多的价位为69港元。

**星岛日报**

--香港首只急冻海鲜入口商股大洋环球拟发行7,000万股股份，当中10%为公开发售，集资最多8,960万港元。

--莎莎国际主席兼行政总裁郭少明表示，香港零售已见底，而且旅客人数稳定，不担心销售情况，并预期整个国庆及中秋节期间销售可录高单位数增长。

**苹果日报**

--于2012年退出印度市场的思捷环球公布，目标在5年内重返印度开设约15间Esprit店舖，并向当地最大时装及时尚生活购物平台Myntra授予独家分销及管理权，Myntra及旗下Jabong网上平台亦会独家发售思捷环球产品。

--AEON信贷董事总经理田中秀夫表示，集团上半年信用卡销售额录得9.6%增长，电子支付在港仍未普及，信用卡有一定市场。

**东方日报**

--信贷评级机构标准普尔公布，将大连万达商业地产的长期企业信贷评级由BBB-降至BB，即一般视为“垃圾级别”，评级展望“负面”。

--德杰律师事务所合伙人陈耀光表示，证监会采用前置式监管，审批时不再需要透过联交所去向上市公司查询，或可令上市申请加快审批。

**文汇报**

-- 丽新集团旗下丰德丽及丽丰控股公布，丽丰的一间全资附属公司已与保时捷订立协议，共同于横琴创新方项目二期内发展及营运一所汽车主题文化体验馆。

--电子支付公司PayPal公布调查报告指，香港有70%受访消费者有使用新的电子支付，只有11%的人坚持用现金，反映香港正向无现金社会方向迈进。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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