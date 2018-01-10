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《香港重要政经日程》--1月10日-1月26日
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January 10, 2018 / 2:34 AM / a day ago

《香港重要政经日程》--1月10日-1月26日

1 分钟阅读

================== 今日重要政经消息=================

1月10日（周三）

11:30 穆迪2018亚太区主权债市场展望webcast。

15:00 云锋金融股东特别大会。

15:00 中国铝罐股东特别大会。

15:00 荣阳实业股东周年大会。

================== 近期重要政经消息=================

1月11日（周四）

迅销公布季度业绩。

10:00 香港国际建投股东特别大会。

11:00 中国金融租赁股东特别大会。

1月12日（周五）

公布12月底止外汇基金境外资产。

15:00 广州基金国际股东特别大会。

16:00 太阳国际股东特别大会。

1月15日（周一）

亚洲金融论坛首日会议。

希玛眼科首日挂牌。

10:00 时代地产股东特别大会。

1月16日（周二）

亚洲金融论坛次日会议。

光大永年首日挂牌。

恒宇集团首日挂牌。

晋安实业首日挂牌。

正荣地产首日挂牌。

10:00 大成生化股东特别大会。

10:30 大昌微綫集团股东特别大会。

11:00 裕华能源股东特别大会。

11:00 中国核能科技股东特别大会。

14:30 联想控股股东特别大会。

1月17日（周三）

乙德投资首日挂牌。

11:30 利邦控股股东特别大会。

11:30 茂宸集团股东特别大会。

1月18日（周四）

公布10-12月失业率。

甘肃银行首日挂牌。

09:30 中国飞机租赁股东特别大会。

合和实业举行董事会会议，考虑宣派特别现金中期股息。

1月19日（周五）

11:00 中国金融国际投资股东特别大会。

惠理集团举行董事会会议，考虑派发特别股息。

1月22日（周一）

*华新手袋首日挂牌。

15:30 长城环亚股东特别大会。

1月23日（周二）

公布12月份消费物价指数（CPI）。

09:00 枫叶教育股东周年大会。

15:00 中国航空工业国际股东特别大会。

1月25日（周四）

公布12月份进出口数据。

1月26日（周五）

11:30 亚洲能源物流股东特别大会。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

整理 梁慧仪

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