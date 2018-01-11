《香港重要政经日程》--1月11日-1月26日

================== 今日重要政经消息=================
1月11日（周四）
迅销公布季度业绩。
10:00 香港国际建投股东特别大会。
11:00 中国金融租赁股东特别大会。
================== 近期重要政经消息=================
1月12日（周五）
公布12月底止外汇基金境外资产。
15:00 广州基金国际股东特别大会。
16:00 太阳国际股东特别大会。
1月15日（周一）
亚洲金融论坛首日会议。
希玛眼科首日挂牌。
10:00 时代地产股东特别大会。
1月16日（周二）
亚洲金融论坛次日会议。
光大永年首日挂牌。
恒宇集团首日挂牌。
晋安实业首日挂牌。
正荣地产首日挂牌。
10:00 大成生化股东特别大会。
10:30 大昌微綫集团股东特别大会。
11:00 裕华能源股东特别大会。
11:00 中国核能科技股东特别大会。
14:30 联想控股股东特别大会。
1月17日（周三）
乙德投资首日挂牌。
11:30 利邦控股股东特别大会。
11:30 茂宸集团股东特别大会。
1月18日（周四）
公布10-12月失业率。
甘肃银行首日挂牌。
09:30 中国飞机租赁股东特别大会。
合和实业举行董事会会议，考虑宣派特别现金中期股息。
1月19日（周五）
11:00 中国金融国际投资股东特别大会。
惠理集团举行董事会会议，考虑派发特别股息。
1月22日（周一）
华新手袋首日挂牌。
15:30 长城环亚股东特别大会。
1月23日（周二）
公布12月份消费物价指数（CPI）。
09:00 枫叶教育股东周年大会。
*10:30 中国泛海国际股东特别大会。
15:00 中国航空工业国际股东特别大会。
1月25日（周四）
公布12月份进出口数据。
*维达国际公布年度业绩。
*09:30 TCL多媒体股东特别大会。
*10:30 富一国际股东特别大会。
1月26日（周五）
*10:30 阿里健康股东特别大会。
11:30 亚洲能源物流股东特别大会。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
整理 梁慧仪