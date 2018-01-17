《香港重要政经日程》--1月17日-1月31日

================== 今日重要政经消息=================
1月17日（周三）
乙德投资首日挂牌。
11:30 利邦控股股东特别大会。
11:30 茂宸集团股东特别大会。
================== 近期重要政经消息=================
1月18日（周四）
公布10-12月失业率。
甘肃银行首日挂牌。
09:30 中国飞机租赁股东特别大会。
*10:30 安联投资2018年环球市场展望记者会。
12:15 香港投资基金公会举行＂港交所拓宽上市制度＂座谈会。
合和实业举行董事会会议，考虑宣派特别现金中期股息。
1月19日（周五）
11:00 中国金融国际投资股东特别大会。
惠理集团举行董事会会议，考虑派发特别股息。
1月22日（周一）
华新手袋首日挂牌。
大众金融控股公布全年业绩。
15:00 Microsoft与利嘉阁地产推人工智能搵楼平台新闻发布会。
15:30 长城环亚股东特别大会。
1月23日（周二）
公布12月份消费物价指数（CPI）。
置富产业信托公布末期分派。
09:00 枫叶教育股东周年大会。
10:30 中国泛海国际股东特别大会。
15:00 中国航空工业国际股东特别大会。
15:30 星展银行2018年上半年投资展望记者会。
1月24日（周三）
笔克远东公布全年业绩。
1月25日（周四）
公布12月份进出口数据。
维达国际公布年度业绩。
彭顺国际公布年度业绩。
09:30 TCL多媒体股东特别大会。
10:30 富一国际股东特别大会。
1月26日（周五）
10:30 阿里健康股东特别大会。
11:30 亚洲能源物流股东特别大会。
*1月29日（周一）
欧化国际首日挂牌。
1月30日（周二）
恒隆集团公布全年业绩。
恒隆地产公布全年业绩。
1月31日（周三）
公布12月底止外汇基金总资产。
公布12月底止M-3货币供应。
11:00 利丰股东特别大会。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)