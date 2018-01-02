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《香港重要政经日程》--1月2日-1月25日
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January 2, 2018 / 12:26 AM / a day ago

《香港重要政经日程》--1月2日-1月25日

1 分钟阅读

================== 今日重要政经消息=================

1月2日（周二）

*10:30 安捷证券开业典礼。

11:00 花旗银行2018年环球投资策略记者会。

12:00 罗兵咸永道香港IPO市场回顾与展望记者会。

================== 近期重要政经消息=================

1月3日（周三）

公布11月份零售销售货值。

1月4日（周四）

日经公布12月份香港PMI。

10:30 阿里健康股东特别大会。

1月5日（周五）

公布12月底外汇储备资产。

10:00 保利协鑫股东特别大会。

15:00 佐力小贷在中国举行股东特别大会。

1月8日（周一）

合和公路基建公布中期业绩。

10:30 睿见教育股东周年大会。

14:30 联想控股在中国举行股东特别大会。（已延期）

1月9日（周二）

15:00 西王特钢股东特别大会。

1月10日（周三）

15:00 云锋金融股东特别大会。

15:00 中国铝罐股东特别大会。

15:00 荣阳实业股东周年大会。

1月11日（周四）

*迅销公布季度业绩。

10:00 香港国际建投股东特别大会。

11:00 中国金融租赁股东特别大会。

1月12日（周五）

15:00 广州基金国际股东特别大会。

16:00 太阳国际股东特别大会。

1月15日（周一）

亚洲金融论坛首日会议。

*希玛眼科首日挂牌。

10:00 时代地产股东特别大会。

1月16日（周二）

亚洲金融论坛次日会议。

*光大永年首日挂牌。

*10:00 大成生化股东特别大会。

10:30 大昌微綫集团股东特别大会。

11:00 裕华能源股东特别大会。

*11:00 中国核能科技股东特别大会。

*14:30 联想控股股东特别大会。

1月17日（周三）

11:30 利邦控股股东特别大会。

11:30 茂宸集团股东特别大会。

1月18日（周四）

公布10-12月失业率。

*甘肃银行首日挂牌。

*09:30 中国飞机租赁股东特别大会。

*1月19日（周五）

11:00 中国金融国际投资股东特别大会。

*1月22日（周一）

15:30 长城环亚股东特别大会。

1月23日（周二）

公布12月份消费物价指数（CPI）。

09:00 枫叶教育股东周年大会。

*15:00 中国航空工业国际股东特别大会。

1月25日（周四）

公布12月份进出口数据。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

整理 雷美珍

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