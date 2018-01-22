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January 22, 2018 / 12:22 AM / a day ago

《香港重要政经日程》--1月22日-2月6日

1 分钟阅读

================== 今日重要政经消息=================

1月22日（周一）

华新手袋首日挂牌。

大众金融控股公布全年业绩。

15:00 Microsoft与利嘉阁地产推人工智能物色楼盘平台新闻发布会。

*15:00 安本标准投资管理2018年市场展望传媒简报会。

15:30 长城环亚股东特别大会。

================== 近期重要政经消息=================

1月23日（周二）

公布12月份消费物价指数（CPI）。

置富产业信托公布末期分派。

09:00 枫叶教育股东周年大会。

10:30 中国泛海国际股东特别大会。

15:00 中国航空工业国际股东特别大会。

15:30 星展银行2018年上半年投资展望记者会。

1月24日（周三）

笔克远东公布全年业绩。

1月25日（周四）

公布12月份进出口数据。

维达国际公布年度业绩。

彭顺国际公布年度业绩。

09:30 TCL多媒体股东特别大会。

10:30 富一国际股东特别大会。

1月26日（周五）

10:30 阿里健康股东特别大会。

11:30 亚洲能源物流股东特别大会。

1月29日（周一）

欧化国际首日挂牌。

1月30日（周二）

恒隆集团公布全年业绩。

恒隆地产公布全年业绩。

1月31日（周三）

公布12月底止外汇基金总资产。

公布12月底止M-3货币供应。

11:00 利丰股东特别大会。

2月1日（周四）

公布2017年12月零售销售数字。

联想集团公布截至去年12月底止第三季度业绩。

2月2日（周五）

王朝酒业公布全年业绩。

10:00 冠捷科技股东特别大会。

2月5日（周一）

日经公布香港1月份PMI。

2月6日（周二）

朗廷酒店公布末期分派。

恒生指数公司公布季度检讨结果。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理)

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