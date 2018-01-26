《香港重要政经日程》--1月26日-2月28日

================== 今日重要政经消息=================
1月26日（周五）
*民信国际控股首日挂牌。
DYNAM JAPAN公布第三季度业绩。
10:30 阿里健康股东特别大会。
*11:00 摩根大通中国股票策略记者会。
11:30 亚洲能源物流股东特别大会。
11:30 维达国际全年业绩记者会。
================== 近期重要政经消息=================
1月29日（周一）
欧化国际首日挂牌。
15:00 华美商投与塔吉克斯坦、黑石财富战略合作伙伴协议签署仪式。
1月30日（周二）
恒隆集团公布全年业绩。
恒隆地产公布全年业绩。
1月31日（周三）
公布12月底止外汇基金总资产。
公布12月底止M-3货币供应。
11:00 利丰股东特别大会。
14:30 穆迪2018年亚洲信贷前景记者会。
2月1日（周四）
公布2017年12月零售销售数字。
联想集团公布截至去年12月底止第三季度业绩。
2月2日（周五）
王朝酒业公布全年业绩。
10:00 冠捷科技股东特别大会。
2月5日（周一）
日经公布香港1月份PMI。
10:30 大成糖业股东特别大会。
11:00 深圳国际股东特别大会。
16:30 泰山石化在中国举行股东特别大会。
2月6日（周二）
朗廷酒店公布末期分派。
恒生指数公司公布季度检讨结果。
2月7日（周三）
公布1月底外汇储备资产。
2月8日（周四）
中芯国际公布季度业绩。
宏利金融公布全年业绩。
10:00 合和实业股东特别大会。
12:00 中芯国际在中国举行股东特别大会。
14:00 深圳高速公路在中国举行股东特别大会。
2月9日（周五）
14:45 中集集团在中国举行股东特别大会。
2月13日（周二）
10:00 晨讯科技股东特别大会。
2月14日（周三）
公布1月底止外汇基金境外资产。
冠君产业信托公布全年业绩。
*2月13日（周四）
农历年三十（除夕）港股半日市。
2月16日（周五）
农历年初一公众假期。
2月19日（周一）
农历年初四公众假期。
2月20日（周二）
汇丰控股公布全年业绩。
2月22日（周四）
公布1月份消费物价指数（CPI）。
公布2017年11月至2018年1月失业率。
东亚银行公布全年业绩。
14:00 中国民生银行在中国举行股东特别大会。
14:30 中远海能在中国举行股东特别大会。
2月27日（周二）
公布1月份进出口数据。
渣打集团公布全年业绩。
新鸿基地产公布中期业绩。
安踏体育公布全年业绩。
2月28日（周三）
财政司司长发表2018/19年度财政预算案。
公布2017年第四季及全年GDP。
港交所公布全年业绩。
希慎兴业公布全年业绩。
鹰君公布全年业绩。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)