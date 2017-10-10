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《香港重要政经日程》--10月10日-10月31日
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2017年10月10日 / 凌晨2点03分 / 11 天内

《香港重要政经日程》--10月10日-10月31日

2 分钟阅读

================== 今日重要政经消息=================

10月9月（周一）

公布9月底外汇储备资产数字。

10:00 远洋集团在中国举行股东特别大会。（延期至10月13日）

10:00 时代地产股东特别大会。

================== 近期重要政经消息=================

10月10日（周二）

河南金马能源首日挂牌。

汤森路透泛亚监管峰会。

14:30 Dragonchain代币销售新闻发布会。

10月11日（周三）

行政长官林郑月娥发表上任后首份施政报告。

汤森路透泛亚监管峰会。

远东环球公布季度业绩。

10:00 利基控股股东特别大会。

11:30 长江实业股东特别大会。

14:15 长江基建股东特别大会。

14:30 蓝鼎国际介绍济洲综合度假村项目发布会。

10月12日（周四）

致浩达控股首日挂牌。

迅销公布全年业绩。

11:00 东方汇理财富管理2018年投资市场展望发布会。

15:00 戴德梁行第三季写字楼及商舖租赁市场回顾记者会。

10月13日（周五）

公布9月份外汇基金境外资产。

*10:00 远洋集团在中国举行股东特别大会。

15:00 华显光电股东特别大会。

10月16日（周一）

众诚能源首日挂牌。

中电控股公布第三次中期股息。

10:00 海基股份股东特别大会。

11:00 滴达国际股东特别大会。

15:30 华熙生物科技股东特别大会。

10月17日（周二）

Kakiko Group首日挂牌。

中国建筑国际公布第三季业绩。

10:00 新城发展控股股东特别大会。

11:00 北京燃气蓝天股东特别大会。

10月18日（周三）

海信科龙公布第三季业绩。

10月19日（周四）

公布7-9月失业率。

中国海外宏洋集团公布第三季业绩。

10月20日（周五）

荣智控股首日挂牌。

华润水泥控股公布第三季业绩。

中国海外发展公布季度业绩。

中车时代电气公布季度业绩。

09:00 华晨中国股东特别大会。

10:00 维他奶国际股东特别大会。

10:00 江南布衣股东周年大会。

10月23日（周一）

公布9月份消费物价指数。

*10:00 信利国际股东特别大会。

11:00 亚太卫星股东特别大会。

10月24日（周二）

09:40 中国再保险在中国举行股东特别大会。

15:00 四环医药股东特别大会。

10月25日（周三）

紫金矿业公布第三季业绩。

10月26日（周四）

公布9月份进出口数字。

09:00 中石油在中国举行股东特别大会。

09:30 信和置业股东周年大会。

10:00 民银资本股东特别大会。

10:00 尖少咀置业股东周年大会。

10:00 合和公路基建股东周年大会。

10:30 信和酒店股东周年大会。

*10:30 侨雄国际股东特别大会。

11:00 合和实业基金单位持有人周年大会。

10月27日（周五）

公布9月份进出口数字。

中国平安公布第三季业绩。

江苏宁沪高速公路公布第三季业绩。

09:00 邮储银行在中国举行股东特别大会。

10:00 阳光房地产基金股东周年大会。

13:30 交通银行在中国举行股东特别大会。

15:30 中联重科在中国举行股东特别大会。

10月30日（周一）

中国南方航空股份 1055.HK>公布第三季业绩。

南京熊猫电子公布第三季业绩。

霭华押业公布第三季业绩。

10月31日（周二）

公布9月份M3货币供应。

公布9月底外汇基金总资产。

12:00 新意网股东周年大会。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

整理 梁慧仪

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