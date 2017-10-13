《香港重要政经日程》--10月13日-11月7日

================== 今日重要政经消息=================
10月13日（周五）
公布9月份外汇基金境外资产。
10:00 远洋集团在中国举行股东特别大会。
11:15 旅游网站Expedia简介最新业务发展记者会。
15:00 华显光电股东特别大会。
================== 近期重要政经消息=================
10月16日（周一）
众诚能源首日挂牌。
中电控股公布第三次中期股息。
10:00 海基股份股东特别大会。
11:00 滴达国际股东特别大会。
15:30 华熙生物科技股东特别大会。
10月17日（周二）
Kakiko Group首日挂牌。
中国建筑国际公布第三季业绩。
10:00 新城发展控股股东特别大会。
11:00 北京燃气蓝天股东特别大会。
10月18日（周三）
海信科龙公布第三季业绩。
10月19日（周四）
公布7-9月失业率。
中国海外宏洋集团公布第三季业绩。
丰德丽控股公布年度业绩。
丽丰控股公布年度业绩。
丽新发展公布年度业绩。
丽新国际公布年度业绩。
10月20日（周五）
荣智控股首日挂牌。
华润水泥控股公布第三季业绩。
中国海外发展公布季度业绩。
中车时代电气公布季度业绩。
白云山公布第三季度业绩。
山东墨龙公布第三季度业绩。
中材股份公布第三季度业绩。
招金矿业公布第三季度业绩。
09:00 华晨中国股东特别大会。
10:00 维他奶国际股东特别大会。
10:00 江南布衣股东周年大会。
10月23日（周一）
公布9月份消费物价指数。
先施公布中期业绩。
10:00 信利国际股东特别大会。
11:00 亚太卫星股东特别大会。
10月24日（周二）
华能国际电力公布第三季度业绩。
*中信银行公布第三季度业绩。
*谢瑞麟公布中期业绩。
09:40 中国再保险在中国举行股东特别大会。
15:00 四环医药股东特别大会。
10月25日（周三）
紫金矿业公布第三季业绩。
*晨鸣纸业公布第三季业绩。
*福耀玻璃公布第三季业绩。
*丽珠医药公布第三季业绩。
10月26日（周四）
公布9月份进出口数字。
09:00 中石油在中国举行股东特别大会。
09:30 信和置业股东周年大会。
10:00 民银资本股东特别大会。
10:00 尖沙咀置业股东周年大会。
10:00 合和公路基建股东周年大会。
10:30 信和酒店股东周年大会。
10:30 侨雄国际股东特别大会。
11:00 合和实业基金单位持有人周年大会。
10月27日（周五）
公布9月份进出口数字。
中国平安公布第三季业绩。
江苏宁沪高速公路公布第三季业绩。
安徽皖通高速公路公布第三季业绩。
*国药控股公布第三季业绩。
09:00 邮储银行在中国举行股东特别大会。
10:00 阳光房地产基金股东周年大会。
13:30 交通银行在中国举行股东特别大会。
15:30 中联重科在中国举行股东特别大会。
10月30日（周一）
中国南方航空股份 1055.HK>公布第三季业绩。
南京熊猫电子公布第三季业绩。
霭华押业公布第三季业绩。
*中石化油服公布第三季业绩。
10月31日（周二）
公布9月份M3货币供应。
公布9月底外汇基金总资产。
12:00 新意网股东周年大会。
11月2日（周四）
10:00 数码通股东周年大会。
*11月3日（周五）
公布9月份零售销售数字。
日经公布10月份香港PMI。
*11月7日（周二）
12:00 中华汽车股东周年大会。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
整理 梁慧仪