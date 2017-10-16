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《香港重要政经日程》--10月16日-11月7日
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2017年10月16日 / 凌晨12点26分 / 9 天内

《香港重要政经日程》--10月16日-11月7日

2 分钟阅读

================== 今日重要政经消息=================

10月16日（周一）

众诚能源首日挂牌。

中电控股公布第三次中期股息。

10:00 海基股份股东特别大会。

11:00 滴达国际股东特别大会。

15:30 华熙生物科技股东特别大会。

================== 近期重要政经消息=================

10月17日（周二）

Kakiko Group首日挂牌。

中国建筑国际公布第三季业绩。

10:00 新城发展控股股东特别大会。

11:00 北京燃气蓝天股东特别大会。

10月18日（周三）

海信科龙公布第三季业绩。

10月19日（周四）

公布7-9月失业率。

中国海外宏洋集团公布第三季业绩。

丰德丽控股公布年度业绩。

丽丰控股公布年度业绩。

丽新发展公布年度业绩。

丽新国际公布年度业绩。

10月20日（周五）

荣智控股首日挂牌。

华润水泥控股公布第三季业绩。

中国海外发展公布季度业绩。

中车时代电气公布季度业绩。

白云山公布第三季度业绩。

山东墨龙公布第三季度业绩。

中材股份公布第三季度业绩。

招金矿业公布第三季度业绩。

09:00 华晨中国股东特别大会。

10:00 维他奶国际股东特别大会。

10:00 江南布衣股东周年大会。

10月23日（周一）

公布9月份消费物价指数。

先施公布中期业绩。

10:00 信利国际股东特别大会。

11:00 亚太卫星股东特别大会。

10月24日（周二）

华能国际电力公布第三季度业绩。

中信银行公布第三季度业绩。

谢瑞麟公布中期业绩。

*I.T公布中期业绩。

09:40 中国再保险在中国举行股东特别大会。

15:00 四环医药股东特别大会。

10月25日（周三）

紫金矿业公布第三季业绩。

晨鸣纸业公布第三季业绩。

福耀玻璃公布第三季业绩。

丽珠医药公布第三季业绩。

*维达国际公布第三季业绩。

10月26日（周四）

公布9月份进出口数字。

*深圳高速公布第三季业绩。

*金风科技公布第三季业绩。

*中远海运港口公布第三季业绩。

*江西铜业公布第三季业绩。

*上海石化公布第三季业绩。

*中兴通讯公布第三季业绩。

*万科公布第三季业绩。

09:00 中石油在中国举行股东特别大会。

09:30 信和置业股东周年大会。

10:00 民银资本股东特别大会。

10:00 尖沙咀置业股东周年大会。

10:00 合和公路基建股东周年大会。

10:30 信和酒店股东周年大会。

10:30 侨雄国际股东特别大会。

11:00 合和实业基金单位持有人周年大会。

10月27日（周五）

公布9月份进出口数字。

中国平安公布第三季业绩。

江苏宁沪高速公路公布第三季业绩。

安徽皖通高速公路公布第三季业绩。

国药控股公布第三季业绩。

*中国太保公布第三季业绩。

*安徽海螺水泥公布第三季业绩。

*广发证券公布第三季业绩。

09:00 邮储银行在中国举行股东特别大会。

10:00 阳光房地产基金股东周年大会。

13:30 交通银行在中国举行股东特别大会。

15:30 中联重科在中国举行股东特别大会。

10月30日（周一）

中国南方航空股份 1055.HK>公布第三季业绩。

南京熊猫电子公布第三季业绩。

霭华押业公布第三季业绩。

中石化油服公布第三季业绩。

*万洲国际公布第三季业绩。

*中远海控公布第三季业绩。

10月31日（周二）

公布9月份M3货币供应。

公布9月底外汇基金总资产。

12:00 新意网股东周年大会。

11月2日（周四）

10:00 数码通股东周年大会。

11月3日（周五）

公布9月份零售销售数字。

日经公布10月份香港PMI。

11月7日（周二）

12:00 中华汽车股东周年大会。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

整理 雷美珍

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