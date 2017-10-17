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《香港重要政经日程》--10月17日-11月21日
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2017年10月17日 / 凌晨12点22分 / 8 天内

《香港重要政经日程》--10月17日-11月21日

3 分钟阅读

================== 今日重要政经消息=================

10月17日（周二）

Kakiko Group首日挂牌。

中国建筑国际公布第三季业绩。

10:00 新城发展控股股东特别大会。

11:00 北京燃气蓝天股东特别大会。

*11:00 瑞士宝盛私人银行亚洲财富报告会。

================== 近期重要政经消息=================

10月18日（周三）

海信科龙公布第三季业绩。

10月19日（周四）

公布7-9月失业率。

中国海外宏洋集团公布第三季业绩。

丰德丽控股公布年度业绩。

丽丰控股公布年度业绩。

丽新发展公布年度业绩。

丽新国际公布年度业绩。

*英国《金融时报》亚洲保险业峰会2017。

10月20日（周五）

荣智控股首日挂牌。

华润水泥控股公布第三季业绩。

中国海外发展公布季度业绩。

中车时代电气公布季度业绩。

白云山公布第三季度业绩。

山东墨龙公布第三季度业绩。

中材股份公布第三季度业绩。

招金矿业公布第三季度业绩。

09:00 华晨中国股东特别大会。

10:00 维他奶国际股东特别大会。

10:00 江南布衣股东周年大会。

10月23日（周一）

公布9月份消费物价指数。

先施公布中期业绩。

*香港金融科技周。

10:00 信利国际股东特别大会。

11:00 亚太卫星股东特别大会。

10月24日（周二）

华能国际电力公布第三季度业绩。

中信银行公布第三季度业绩。

谢瑞麟公布中期业绩。

I.T公布中期业绩。

09:40 中国再保险在中国举行股东特别大会。

15:00 四环医药股东特别大会。

10月25日（周三）

紫金矿业公布第三季业绩。

晨鸣纸业公布第三季业绩。

福耀玻璃公布第三季业绩。

丽珠医药公布第三季业绩。

维达国际公布第三季业绩。

*14:00 华章科技股东特别大会。

10月26日（周四）

公布9月份进出口数字。

*建行公布第三季业绩。

*中国人寿公布第三季业绩。

*龙源电力公布第三季业绩。

*长城汽车公布第三季业绩。

*重庆银行公布第三季业绩。

深圳高速公布第三季业绩。

金风科技公布第三季业绩。

中远海运港口公布第三季业绩。

江西铜业公布第三季业绩。

上海石化公布第三季业绩。

中兴通讯公布第三季业绩。

万科公布第三季业绩。

09:00 中石油在中国举行股东特别大会。

09:30 信和置业股东周年大会。

10:00 民银资本股东特别大会。

10:00 尖沙咀置业股东周年大会。

10:00 合和公路基建股东周年大会。

10:30 信和酒店股东周年大会。

10:30 侨雄国际股东特别大会。

11:00 合和实业基金单位持有人周年大会。

10月27日（周五）

公布9月份进出口数字。

中国平安公布第三季业绩。

*海通证券公布第三季业绩。

*中国中车公布第三季业绩。

*比亚迪公布第三季业绩。

*金隅股份公布第三季业绩。

*招商银行公布第三季业绩。

*中国神华公布第三季业绩。

江苏宁沪高速公路公布第三季业绩。

安徽皖通高速公路公布第三季业绩。

国药控股公布第三季业绩。

中国太保公布第三季业绩。

安徽海螺水泥公布第三季业绩。

广发证券公布第三季业绩。

中国国航公布第三季业绩。

09:00 邮储银行在中国举行股东特别大会。

10:00 阳光房地产基金股东周年大会。

*10:00 鸿腾六零八八在台湾举行股东特别大会。

13:30 交通银行在中国举行股东特别大会。

15:30 中联重科在中国举行股东特别大会。

10月30日（周一）

*汇丰控股公布第三季业绩。

*中银香港公布第三季业绩。

*中国石油公布第三季业绩。

中国南方航空股份 1055.HK>公布第三季业绩。

南京熊猫电子公布第三季业绩。

霭华押业公布中期业绩。

中石化油服公布第三季业绩。

万洲国际公布第三季业绩。

中远海控公布第三季业绩。

*上海电气公布第三季业绩。

*青岛啤酒公布第三季业绩。

*鞍钢公布第三季业绩。

*中国铁建公布第三季业绩。

10月31日（周二）

公布9月份M3货币供应。

公布9月底外汇基金总资产。

*渣打集团发布第三季中期管理层报告。

*09:00 人保集团在中国举行股东特别大会。

*11:00 正道集团股东周年大会。

12:00 新意网股东周年大会。

*14:30 中国财险在中国举行股东特别大会。

*15:00 新龙国际股东特别大会。

*11月1日（周三）

11:30 国际娱乐股东特别大会。

11月2日（周四）

10:00 数码通股东周年大会。

*10:00 联众在中国举行股东特别大会。

11月3日（周五）

公布9月份零售销售数字。

日经公布10月份香港PMI。

*09:00 联想集团股东特别大会。

11月7日（周二）

12:00 中华汽车股东周年大会。

*11月8日（周三）

14:00 国银租赁在中国举行股东特别大会。

*11月9日（周四）

12:00 新鸿基地产股东周年大会。

*11月10日（周五）

公布第三季GDP。

09:30 新天绿色能源在中国举行股东特别大会。

*11月15日（周三）

12:00 国浩集团股东周年大会。

*11月16日（周四）

公布8-10月失业率。

*11月21日（周二）

公布10月份消费物价指数（CPI）。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

整理 雷美珍

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