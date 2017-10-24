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《香港重要政经日程》--10月24日-11月21日
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2017年10月24日 / 凌晨12点34分 / 1 天前

《香港重要政经日程》--10月24日-11月21日

3 分钟阅读

================== 今日重要政经消息=================

10月24日（周二）

华能国际电力公布第三季度业绩。

中信银行公布第三季度业绩。

谢瑞麟公布中期业绩。

I.T公布中期业绩。

09:40 中国再保险在中国举行股东特别大会。

15:00 四环医药股东特别大会。

*15:00 建行（亚洲）香港美酒佳肴巡礼记者会。

*16:30 谢瑞麟中期业绩记者会。

================== 近期重要政经消息=================

10月25日（周三）

中海油公布第三季营运数据。

紫金矿业公布第三季业绩。

晨鸣纸业公布第三季业绩。

福耀玻璃公布第三季业绩。

丽珠医药公布第三季业绩。

维达国际公布第三季业绩。

09:00 金管局“金融科技日”。

12:15 上投摩根第四季中国投资策略简报会。

14:00 华章科技股东特别大会。

10月26日（周四）

公布9月份进出口数字。

建行公布第三季业绩。

中国人寿公布第三季业绩。

龙源电力公布第三季业绩。

长城汽车公布第三季业绩。

重庆银行公布第三季业绩。

深圳高速公布第三季业绩。

金风科技公布第三季业绩。

中远海运港口公布第三季业绩。

江西铜业公布第三季业绩。

上海石化公布第三季业绩。

中兴通讯公布第三季业绩。

万科公布第三季业绩。

光大证券公布第三季业绩。

东方航空公布第三季业绩。

中国铝业公布第三季业绩。

广汽集团公布第三季业绩。

09:00 中石油在中国举行股东特别大会。

09:30 信和置业股东周年大会。

10:00 民银资本股东特别大会。

10:00 尖沙咀置业股东周年大会。

10:00 合和公路基建股东周年大会。

10:30 信和酒店股东周年大会。

10:30 侨雄国际股东特别大会。

11:00 合和实业基金单位持有人周年大会。

11:00 瑞银与罗兵咸亿万富豪调查报告记者会。

10月27日（周五）

中国平安公布第三季业绩。

海通证券公布第三季业绩。

中国中车公布第三季业绩。

比亚迪公布第三季业绩。

金隅股份公布第三季业绩。

招商银行公布第三季业绩。

中国神华公布第三季业绩。

江苏宁沪高速公路公布第三季业绩。

安徽皖通高速公路公布第三季业绩。

国药控股公布第三季业绩。

中国太保公布第三季业绩。

安徽海螺水泥公布第三季业绩。

广发证券公布第三季业绩。

中国国航公布第三季业绩。

北京汽车公布第三季业绩。

新华保险公布第三季业绩。

中国电信公布第三季业绩。

招商证券公布第三季业绩。

中国联通公布第三季业绩。

中国中铁公布第三季业绩。

*邮储银行公布第三季业绩。

*交通银行公布第三季业绩。

09:00 邮储银行在中国举行股东特别大会。

10:00 阳光房地产基金股东周年大会。

10:00 鸿腾六零八八在台湾举行股东特别大会。

13:30 交通银行在中国举行股东特别大会。

15:30 中联重科在中国举行股东特别大会。

10月30日（周一）

汇丰控股公布第三季业绩。

工行公布第三季业绩。

中国银行公布第三季业绩。

中银香港公布第三季业绩。

*农行公希第三季业绩。

中国石油公布第三季业绩。

中国石化公布第三季业绩。

中国南方航空股份 1055.HK>公布第三季业绩。

南京熊猫电子公布第三季业绩。

霭华押业公布中期业绩。

中石化油服公布第三季业绩。

万洲国际公布第三季业绩。

中远海控公布第三季业绩。

上海电气公布第三季业绩。

青岛啤酒公布第三季业绩。

鞍钢公布第三季业绩。

中国铁建公布第三季业绩。

中远海发公布第三季业绩。

中国交通建设公布第三季业绩。

潍柴动力公布第三季业绩。

中信证券公布第三季业绩。

国泰君安公布第三季业绩。

HTSC公布第三季业绩。

中国银河公布第三季业绩。

兖州煤业公布第三季业绩。

*中远海能公布第三季业绩。

*民生银行公布第三季业绩。

*大唐发电公布第三季业绩。

*光大银行公布第三季业绩。

10月31日（周二）

公布9月份M3货币供应。

公布9月底外汇基金总资产。

渣打集团发布第三季中期管理层报告。

ASM太平洋公布第三季业绩。

*浙江沪杭甬公布第三季业绩。

*澳博公布第三季业绩。

09:00 人保集团在中国举行股东特别大会。

11:00 正道集团股东周年大会。

12:00 新意网股东周年大会。

14:30 中国财险在中国举行股东特别大会。

15:00 新龙国际股东特别大会。

11月1日（周三）

11:30 国际娱乐股东特别大会。

11月2日（周四）

*联想集团公布中期业绩。

*新意网公布第一季业绩。

10:00 数码通股东周年大会。

10:00 联众在中国举行股东特别大会。

11月3日（周五）

公布9月份零售销售数字。

日经公布10月份香港PMI。

09:00 联想集团股东特别大会。

11月7日（周二）

12:00 中华汽车股东周年大会。

11月8日（周三）

*领展房产基金公布中期业绩。

14:00 国银租赁在中国举行股东特别大会。

11月9日（周四）

12:00 新鸿基地产股东周年大会。

11月10日（周五）

公布第三季GDP。

09:30 新天绿色能源在中国举行股东特别大会。

*11月13日（周一）

康师傅公布第三季业绩。

11月15日（周三）

12:00 国浩集团股东周年大会。

11月16日（周四）

公布8-10月失业率。

*11月17日（周五）

11:00 新创建股东周年大会。

11月21日（周二）

公布10月份消费物价指数（CPI）。

*12:00 新世界发展股东周年大会。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

整理 雷美珍

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