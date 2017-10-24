《香港重要政经日程》--10月24日-11月21日

================== 今日重要政经消息=================
10月24日（周二）
华能国际电力公布第三季度业绩。
中信银行公布第三季度业绩。
谢瑞麟公布中期业绩。
I.T公布中期业绩。
09:40 中国再保险在中国举行股东特别大会。
15:00 四环医药股东特别大会。
*15:00 建行（亚洲）香港美酒佳肴巡礼记者会。
*16:30 谢瑞麟中期业绩记者会。
================== 近期重要政经消息=================
10月25日（周三）
中海油公布第三季营运数据。
紫金矿业公布第三季业绩。
晨鸣纸业公布第三季业绩。
福耀玻璃公布第三季业绩。
丽珠医药公布第三季业绩。
维达国际公布第三季业绩。
09:00 金管局“金融科技日”。
12:15 上投摩根第四季中国投资策略简报会。
14:00 华章科技股东特别大会。
10月26日（周四）
公布9月份进出口数字。
建行公布第三季业绩。
中国人寿公布第三季业绩。
龙源电力公布第三季业绩。
长城汽车公布第三季业绩。
重庆银行公布第三季业绩。
深圳高速公布第三季业绩。
金风科技公布第三季业绩。
中远海运港口公布第三季业绩。
江西铜业公布第三季业绩。
上海石化公布第三季业绩。
中兴通讯公布第三季业绩。
万科公布第三季业绩。
光大证券公布第三季业绩。
东方航空公布第三季业绩。
中国铝业公布第三季业绩。
广汽集团公布第三季业绩。
09:00 中石油在中国举行股东特别大会。
09:30 信和置业股东周年大会。
10:00 民银资本股东特别大会。
10:00 尖沙咀置业股东周年大会。
10:00 合和公路基建股东周年大会。
10:30 信和酒店股东周年大会。
10:30 侨雄国际股东特别大会。
11:00 合和实业基金单位持有人周年大会。
11:00 瑞银与罗兵咸亿万富豪调查报告记者会。
10月27日（周五）
中国平安公布第三季业绩。
海通证券公布第三季业绩。
中国中车公布第三季业绩。
比亚迪公布第三季业绩。
金隅股份公布第三季业绩。
招商银行公布第三季业绩。
中国神华公布第三季业绩。
江苏宁沪高速公路公布第三季业绩。
安徽皖通高速公路公布第三季业绩。
国药控股公布第三季业绩。
中国太保公布第三季业绩。
安徽海螺水泥公布第三季业绩。
广发证券公布第三季业绩。
中国国航公布第三季业绩。
北京汽车公布第三季业绩。
新华保险公布第三季业绩。
中国电信公布第三季业绩。
招商证券公布第三季业绩。
中国联通公布第三季业绩。
中国中铁公布第三季业绩。
*邮储银行公布第三季业绩。
*交通银行公布第三季业绩。
09:00 邮储银行在中国举行股东特别大会。
10:00 阳光房地产基金股东周年大会。
10:00 鸿腾六零八八在台湾举行股东特别大会。
13:30 交通银行在中国举行股东特别大会。
15:30 中联重科在中国举行股东特别大会。
10月30日（周一）
汇丰控股公布第三季业绩。
工行公布第三季业绩。
中国银行公布第三季业绩。
中银香港公布第三季业绩。
*农行公希第三季业绩。
中国石油公布第三季业绩。
中国石化公布第三季业绩。
中国南方航空股份 1055.HK>公布第三季业绩。
南京熊猫电子公布第三季业绩。
霭华押业公布中期业绩。
中石化油服公布第三季业绩。
万洲国际公布第三季业绩。
中远海控公布第三季业绩。
上海电气公布第三季业绩。
青岛啤酒公布第三季业绩。
鞍钢公布第三季业绩。
中国铁建公布第三季业绩。
中远海发公布第三季业绩。
中国交通建设公布第三季业绩。
潍柴动力公布第三季业绩。
中信证券公布第三季业绩。
国泰君安公布第三季业绩。
HTSC公布第三季业绩。
中国银河公布第三季业绩。
兖州煤业公布第三季业绩。
*中远海能公布第三季业绩。
*民生银行公布第三季业绩。
*大唐发电公布第三季业绩。
*光大银行公布第三季业绩。
10月31日（周二）
公布9月份M3货币供应。
公布9月底外汇基金总资产。
渣打集团发布第三季中期管理层报告。
ASM太平洋公布第三季业绩。
*浙江沪杭甬公布第三季业绩。
*澳博公布第三季业绩。
09:00 人保集团在中国举行股东特别大会。
11:00 正道集团股东周年大会。
12:00 新意网股东周年大会。
14:30 中国财险在中国举行股东特别大会。
15:00 新龙国际股东特别大会。
11月1日（周三）
11:30 国际娱乐股东特别大会。
11月2日（周四）
*联想集团公布中期业绩。
*新意网公布第一季业绩。
10:00 数码通股东周年大会。
10:00 联众在中国举行股东特别大会。
11月3日（周五）
公布9月份零售销售数字。
日经公布10月份香港PMI。
09:00 联想集团股东特别大会。
11月7日（周二）
12:00 中华汽车股东周年大会。
11月8日（周三）
*领展房产基金公布中期业绩。
14:00 国银租赁在中国举行股东特别大会。
11月9日（周四）
12:00 新鸿基地产股东周年大会。
11月10日（周五）
公布第三季GDP。
09:30 新天绿色能源在中国举行股东特别大会。
*11月13日（周一）
康师傅公布第三季业绩。
11月15日（周三）
12:00 国浩集团股东周年大会。
11月16日（周四）
公布8-10月失业率。
*11月17日（周五）
11:00 新创建股东周年大会。
11月21日（周二）
公布10月份消费物价指数（CPI）。
*12:00 新世界发展股东周年大会。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
整理 雷美珍