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《香港重要政经日程》--10月31日-11月23日
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2017年10月31日 / 凌晨2点12分 / 1 天前

《香港重要政经日程》--10月31日-11月23日

2 分钟阅读

================== 今日重要政经消息=================

10月31日（周二）

公布9月份M3货币供应。

公布9月底外汇基金总资产。

翔辉矿业首日挂牌。

渣打集团发布第三季中期管理层报告。

ASM太平洋公布第三季业绩。

浙江沪杭甬公布第三季业绩。

澳博公布第三季业绩。

09:00 人保集团在中国举行股东特别大会。

11:00 正道集团股东周年大会。

12:00 新意网股东周年大会。

14:30 中国财险在中国举行股东特别大会。

15:00 新龙国际股东特别大会。

================== 近期重要政经消息=================

11月1日（周三）

11:30 国际娱乐股东特别大会。

11月2日（周四）

联想集团公布中期业绩。

新意网公布第一季业绩。

香港宽频公布全年业绩。

10:00 数码通股东周年大会。

10:00 联众在中国举行股东特别大会。

11月3日（周五）

公布9月份零售销售数字。

日经公布10月份香港PMI。

晶苑国际首日挂牌。

金沙中国公布第三季业绩。

11月7日（周二）

公布10月底止外汇储备资产数字。

先进半导体公布第三季业绩。

民银资本公布中期业绩。

阳光油砂公布第三季业绩。

德莱建业公布中期业绩。

12:00 中华汽车股东周年大会。

11月8日（周三）

阅文集团首日挂牌。

港交所公布第三季业绩。

领展房产基金公布中期业绩。

11:00 中国电力股东特别大会。

14:00 国银租赁在中国举行股东特别大会。

11月9日（周四）

中国生物制药公布第三季业绩。

宏利金融公布第三季业绩。

伟易达.HK>公布中期业绩。

12:00 新鸿基地产股东周年大会。

11月10日（周五）

公布第三季GDP。

恒生指数第三季检讨。

09:00 联想集团股东周年大会。

09:30 新天绿色能源在中国举行股东特别大会。

11月13日（周一）

康师傅公布第三季业绩。

10:30 时代集团股东周年大会。

15:00 瑞安建业股东特别大会。

11月14日（周二）

中芯国际公布第三季业绩。

11月15日（周三）

腾讯公布第三季业绩。

12:00 国浩集团股东周年大会。

20:00 腾讯第三季业绩电话会议/网络直播。

11月16日（周四）

公布8-10月失业率。

11月17日（周五）

11:00 新创建股东周年大会。

11月20日（周一）

香港投资基金公会第11届年会。

中国旺旺公布第三季业绩。

11:00 新世界百货中国股东周年大会。

11月21日（周二）

公布10月份消费物价指数（CPI）。

12:00 新世界发展股东周年大会。

11月22日（周三）

16:00 高银金融股东周年大会。

*11月23日（周四）

14:30 思捷环球股东周年大会。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)

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