《香港重要政经日程》--10月4日-10月31日

================== 今日重要政经消息=================
*10月4日（周三）
15:30 罗兵咸永道粤港澳大湾区经济概览及便利港人港商的税务建议发布会。
================== 近期重要政经消息=================
10月5日（周四）
中秋节翌日假期。
10月6日（周五）
日经公布9月份香港PMI。
10月9月（周一）
公布9月底外汇储备资产数字。
10:00 远洋集团在中国举行股东特别大会。
10:00 时代地产股东特别大会。
10月10日（周二）
汤森路透泛亚监管峰会。
10月11日（周三）
行政长官林郑月娥发表上任后首份施政报告。
汤森路透泛亚监管峰会。
远东环球公布季度业绩。
10:00 利基控股股东特别大会。
11:30 长江实业股东特别大会。
14:15 长江基建股东特别大会。
10月12日（周四）
迅销公布全年业绩。
11:00 东方汇理财富管理2018年投资市场展望发布会。
15:00 戴德梁行第三季写字楼及商舖租赁市场回顾记者会。
10月13日（周五）
公布9月份外汇基金境外资产。
15:00 华显光电股东特别大会。
10月16日（周一）
中电控股公布第三次中期股息。
*10:00 海基股份股东特别大会。
11:00 滴达国际股东特别大会。
15:30 华熙生物科技股东特别大会。
10月17日（周二）
中国建筑国际公布第三季业绩。
10:00 新城发展控股股东特别大会。
11:00 北京燃气蓝天股东特别大会。
10月18日（周三）
海信科龙公布第三季业绩。
*10月19日（周四）
公布7-9月失业率。
10月20日（周五）
中国海外发展公布季度业绩。
中车时代电气公布季度业绩。
09:00 华晨中国股东特别大会。
10:00 维他奶国际股东特别大会。
10:00 江南布衣股东周年大会。
*10月23日（周一）
公布9月份消费物价指数。
*10月24日（周二）
09:40 中国再保险在中国举行股东特别大会。
10月25日（周三）
紫金矿业公布第三季业绩。
10月26日（周四）
*公布9月份进出口数字。
*09:00 中石油在中国举行股东特别大会。
09:30 信和置业股东周年大会。
10:00 尖少咀置业股东周年大会。
10:00 合和公路基建股东周年大会。
10:30 信和酒店股东周年大会。
11:00 合和实业基金单位持有人周年大会。
10月27日（周五）
公布9月份进出口数字。
中国平安公布第三季业绩。
*09:00 邮储银行在中国举行股东特别大会。
10:00 阳光房地产基金股东周年大会。
*13:30 交通银行在中国举行股东特别大会。
*15:30 中联重科在中国举行股东特别大会。
10月30日（周一）
中国南方航空股份 1055.HK>公布第三季业绩。
南京熊猫电子公布第三季业绩。
霭华押业公布第三季业绩。
10月31日（周二）
公布9月份M3货币供应。
公布9月底外汇基金总资产。
12:00 新意网股东周年大会。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
整理 梁慧仪